Fuochi a mare, sagre, spettacoli e concerti gratis: gli eventi più belli del weekend

Per chi ancora non sa cosa fare nel prossimo weekend, Vesuvio Live ha selezionato gli eventi più interessanti che si terranno a Napoli e dintorni nelle giornate del 28, 29 e 30 luglio in modo da poter fornire a cittadini e turisti validi suggerimenti per trascorrere un fine settimana indimenticabile. Di seguito l’elenco.

Weekend a Napoli: gli eventi del 28, 29 e 30 luglio

Vedi Napoli d’estate e poi torni. Prosegue la rassegna di eventi gratis – tra spettacoli, concerti e feste patronali – che animerà i luoghi più iconici della città dal 13 luglio al 13 ottobre. Per la Festa di Santa Maria Della Neve: sabato 29 luglio (ore 21.00) Maria Bolignano sarà in Via Vicinale Maranda con lo spettacolo Una Milf di troppo. Gianni Fiorellino sarà in concerto domenica 30 luglio (ore 21.30) per Sant’Anna alle Paludi (via Strettola).

Concerto gratis di Raiz al Pessoa Luna Park a Napoli. Dal 9 giugno al 6 agosto torna a Napoli, presso l’ex Ospedale Militare in vico Trinità delle Monache, il Pessoa Luna Park, il parco culturale itinerante, con ingresso gratis, che coniuga ecologia, innovazione e promozione culturale negli spazi della città. Il 30 luglio si terrà il concerto di Raiz, cantante degli Almamegretta e volto noto di Mare Fuori.

Festa a Mare agli Scogli di Sant’Anna. Il 28 luglio a Ischia torna uno degli eventi più attesi in tutta la Campania: con la sfilata allegorica delle barche e il suggestivo spettacolo di fuochi, prenderà il via la 91esima edizione della Festa a Mare agli Scogli di Sant’Anna che per il 2023 si presenta in una veste rinnovata. Un appuntamento fisso per la popolazione ischitana che continua ad incantare turisti e visitatori.

Vesuvio ‘e notte. Dal 30 luglio al 3 settembre torna Vesuvio ‘e notte, l’evento che consente di vivere la magia del Parco nazionale napoletano nelle ore serali con un’escursione al tramonto, arricchita da una gustosa aperi-cena con vista sul Golfo di Napoli.

Binario Rosa al Museo di Pietrarsa. Al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa proseguono gli appuntamenti di Binario Rosa, la rassegna interamente al femminile dedicata all’arte, alla musica e al teatro: il 30 luglio, alle ore 21:00, nello splendido Anfiteatro del sito museale, andrà in scena Cambia Menti, uno spettacolo dell’attrice Antonella Prisco, tra le protagoniste delle fiction Un posto al sole e La Sposa. Subito dopo, le Terrazze Pietrarsa saranno pronte a deliziare i partecipanti con drink e aperitivi esclusivi nell’elegante salotto vista mare.

Gusto Italia. Dal 26 al 30 luglio a Marina di Camerota arriva Gusto Italia, la fiera dell’enogastronomia, del turismo e dell’artigianato che inonderà di cibo e sapori una delle più belle località costiere del Cilento. Si tratta di uno degli eventi più amati d’Italia, dedicato alle prelibatezze e le eccellenze della nostra terra. Tra gli stand di artigianato ci sarà anche un’area riservata al corallo di Torre del Greco. L’ingresso è gratis per tutti.

Arte Virtuale Experience. La grande mostra immersiva dal 28 luglio al 24 settembre animerà gli spazi del palazzo storico comunale di Vico Equense per consentire ai visitatori di scoprire e immergersi a 360 gradi nei capolavori di tre grandi artisti che hanno influenzato il mondo dell’arte e della pittura: Monet, Van Gogh e Klimt.

Visite serali agli Scavi di Ercolano. Il 28 luglio è previsto il secondo appuntamento con la rassegna I Venerdì di Ercolano che consentirà a cittadini e visitatori di ammirare il sito storico di notte, tra percorsi suggestivi, rappresentazioni teatrali e installazioni luminose artistiche.

Cinema all’aperto. E’ partita la rassegna Rione Terra, a spasso nel cinema 2023 che prevede, fino al 10 settembre, la proiezione di film all’aperto nell’incantevole sito puteolano consentendo al pubblico la visione dei più grandi titoli del panorama cinematografico, sotto le stelle, avvolti dall’odore del mare. Film in programma: Le otto montagne (28 luglio), Io sono l’abisso (29 luglio), Bones and All (30 luglio).

Festival delle Ville Vesuviane. Prosegue il Festival delle Ville Vesuviane, l’evento che propone un ricco programma di spettacoli ed esibizioni in alcuni dei luoghi storici più belli che sorgono ai piedi del Vesuvio. I prossimi spettacoli: Edipo a Colono (28-29 luglio), La Modernità di Sofocle (29 luglio), Shakespeare e Cervantes in Ghost Writers (30 luglio).

Visite serali al Museo e Real Bosco di Capodimonte. Continuano le aperture serali del mese di luglio al Museo e Real Bosco di Capodimonte: il sito partenopeo il 29 e 30 luglio resterà aperto fino alle 23:30 e i biglietti di ingresso costeranno soltanto 3 euro.

Mostra di Andy Wharol a Bacoli. A partire dal 9 giugno e fino al 31 luglio sarà possibile ammirare la mostra dedicata al genio della pop art, allestita in una location d’eccezione: la meravigliosa Casina Vanvitelliana di Bacoli.