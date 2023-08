La festa di San Gaetano a San Gregorio Armeno: musica, braciata di carne e vino per tutti

A San Gregorio Armeno la festa di San Gaetano. Il 7 agosto 2023 ci sarà la festa dedicato al santo con la partecipazione delle storiche botteghe presepiali, un evento aperto a tutti tra le vie di San Gregorio Armeno.

La festa di San Gaetano a San Gregorio Armeno

I bottegai sono particolarmente legati a San Gaetano Thiene, tanto che la piazza ad egli dedicata a Napoli si trova proprio all’imbocco di via San Gregorio Armeno. Vincenzo Capuano, presidente delle Botteghe di San Gregorio Armeno, spiega infatti che “San Gaetano arricchì la rappresentazione presepiale con personaggi che appartenevano al mondo antico e all’epoca contemporanea, senza cadere in possibili anacronismi. In tal modo, il Santo diede vita a quella che sarebbe rimasta una delle principali caratteristiche del Presepio di oggi di San Gregorio Armeno. Una storia ed un patrimonio culturale che va difeso e raccontato ai più”.

Braciata di carne, vino e musica

Lunedì 7 agosto 2023 alle ore 17.00 ci sarà la benedizione dell’edicola dedicata al Santo, situata in via San Gregorio Armeno. Successivamente, ci sarà la benedizione dell’opera artistica dedicata al Santo, per poi continuare la serata con i festeggiamenti all’interno del Palazzo al n.28, sede dell’associazione Le Botteghe San Gregorio Armeno, più precisamente alla Bottega f.lli Capuano, con musica, braciata di carne e vino per tutti i presenti, turisti e locali.

Sono stati invitati il sindaco Manfredi, l’assessore Teresa Armato, il presidente della BCC Amedeo Manzo, il presidente della Camera di Commercio Ciro Fiola, la presidente della quarta municipalità Maria Caniglia ed il vicepresidente dell’altra Napoli Antonio Lucidi. Interverranno l’artista Pier Macchiè, diversi gruppi di canti e balli popolari, ci saranno molte altre sorprese. Un ringraziamento speciale alla locanda “Seggio del Popolo” ed al quotidiano “L’Identitario”, Media Partner dell’evento. Sarà presente anche l’architetto Gabriele Casillo, ex presidente delle Botteghe di San Gregorio Armeno.