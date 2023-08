La Festa della Mozzarella di Cancello ed Arnone torna sabato 5 e domenica 6 agosto. La 45esima edizione della Festa della Mozzarella mette di nuovo al centro l’eccellenza del territorio campano, un evento ormai entrato a far parte della programmazione estiva e che riceve il patrocinio della Regione Campania.

La 45° Festa della Mozzarella di Cancello ed Arnone

La mozzarella di bufala di Cancello ed Arnone è diversa da tutte le altre per il suo sapore salmastro. Viene prodotta con il latte delle bufale nutrite con un’erba particolare per la sua vicinanza al mare. I caseifici Agnena, D’Angelo, La Reale, La Regina dei Mazzoni, R&G Della Valle, Spinosa, Palato Bufalino faranno scoprire e riscoprire il sapore genuino della mozzarella.

Sostenuta e promossa dalla Regione Campania, promossa e organizzata dal Comune di Cancello ed Arnone e da Pro Loco Terre di Cancia e Lanio, con il patrocinio morale della Provincia di Caserta e dell’UNPLI (Unione Nazionale Pro Loco d’Italia), la 45 Festa della Mozzarella di Cancello ed Arnone, che lo scorso anno ha registrato 40.000 presenze, si propone come progetto di promozione territoriale, attraverso la genuinità del cibo e con due palchi pronti a ospitare cultura e spettacolo.

Il programma artistico della Festa della Mozzarella di Cancello ed Arnone

In calendario sabato 5 agosto e domenica 6 agosto, alle 20.30, il progetto di promozione e il cast artistico della 45 Festa della Mozzarella di Cancello ed Arnone, sono stati presentati nella Sala De Sanctis di Palazzo Santa Lucia (sede della Regione Campania) dal Sindaco di Cancello ed Arnone Raffaele Ambrosca e dal direttore artistico Gianni Simioli. Con loro, l’assessore regionale al Turismo Felice Casucci.

“La mozzarella di Cancello ed Arnone è una mozzarella diversa da tutte le altre per il suo sapore salmastro che deriva dal latte delle bufale nutrite con un’erba particolare per la sua vicinanza al mare e si propone anche nella doppia versione oro bianco/oro nero – dichiara l’assessore Casucci – Per la sua peculiarità salmastra è un prodotto straordinariamente riconosciuto anche sui mercati internazionali. L’idea di unire l’eccellenza enogastronomica con l’idea dello spettacolo, dell’identità territoriale, della tradizione, del lavoro, dell’accoglienza e dell’ospitalità fa crescere il territorio che ha bisogno di stimoli virtuosi”.

Gli artisti presenti

La direzione artistica della Festa della Mozzarella è affidata a Gianni Simioli che, insieme agli ospiti del Premio Eccellenze Volturno, porterà su due palchi tantissimi artisti. La festa è anche per i bambini, a cui è dedicata un’area Kids, dove troveranno gonfiabili e una versione baby del caratteristico panino con la mozzarella.

Su due palchi, saranno ospitate la serata di gala Premio Eccellenze Volturno con Raiz, Maria Nazionale, Giovanna Sannino, Vincenzo Comunale, Errico Porzio e la partecipazione straordinaria di Cristiano Malgioglio che renderà omaggio a Federico Salvatore con una straordinaria interpretazione della canzone “Sulla porta”. Gran finale tutto da ballare con la Compagnia SoleLuna e il suo folk rock napoletano. Tanta musica con Rosario Miraggio, SLF, Plug, Tommaso Primo, Gabriele Esposito, Nicola Siciliano, Samurai Jay, Mavi, Jovine, Andrea Tartaglia, Peppoh, Veronica Simioli, Roberto Lama, Federico Di Napoli, Yoseba, Ansiah, Olegg, Vesuviano, Thema, Ste e Gaiè.

“Promuovere il nostro territorio portando in giro musica e cultura è un’operazione molto importante – dichiara Gianni Simioli –. Lo scorso anno, le mie scelte artistiche hanno fatto arrivare a Cancello ed Arnone 40.000 persone, un grande successo che ha reso soddisfatta ed entusiasta l’amministrazione e, per questa edizione, ho deciso di fare di più, creando le sezioni, come si fa in occasione dei grandi eventi. Accanto al Premio Eccellenze Volturno, novità dello scorso anno, ci sono le sezioni “live”, “acustico d’autore” e “napolindie”, un format nato quest’estate, che mi permette di dar vita a un’incredibile esplosione di musica capace di mettere insieme diversi generi e lasciarli convivere in armonia. Sono grato agli artisti che hanno accettato il mio invito e che mi hanno permesso di creare un cartellone intergenerazionale. Ci prepariamo a una due giorni di passione che, sono certo, anche quest’anno sarà un grande successo”.