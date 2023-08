Da Ercolano di notte al Mercato Orientale: i fantastici eventi del weekend da 11 a 13 agosto

Per chi ancora non sa cosa fare nel prossimo weekend, Vesuvio Live ha selezionato gli eventi più interessanti che si terranno a Napoli e dintorni nelle giornate di 11, 12 e 13 agosto 2023 in modo da poter fornire a cittadini e turisti validi suggerimenti per trascorrere un fine settimana indimenticabile. Di seguito l’elenco.

Cosa fare a Napoli e in Campania nel weekend dall’11 al 13 agosto: gli eventi

Vedi Napoli d’estate e poi torni. Prosegue la rassegna di eventi gratis – tra spettacoli, concerti e feste patronali – che animerà i luoghi più iconici della città dal 13 luglio al 13 ottobre. Qui il programma completo.

Visite serali agli Scavi di Ercolano. Anche venerdì 11 agosto la rassegna I Venerdì di Ercolano con un ulteriore appuntamento che consentirà a cittadini e visitatori di ammirare il sito storico di notte, tra percorsi suggestivi, rappresentazioni teatrali e installazioni luminose artistiche.

Il Borgo delle Favole. Dal 5 al 15 agosto nel borgo medievale di Quaglietta si svolge la kermesse con i personaggi più amati della Disney e non solo, tra spettacoli dal vivo ed esperienze totalmente immersive nel mondo dei cartoni animati. Quest’anno il Borgo delle Favole diventa Il Borgo d’Oriente, una denominazione che nasce dal tema delle Mille e una notte, la celebre raccolta di storie provenienti dall’Oriente che da oltre un millennio fa sognare generazioni di bambini ed adulti. Una manifestazione dal grande successo che in questa edizione offre anche la riproduzione del Mercato Orientale di Agrabah, con i prodotti provenienti dal Medioriente.

Cinema all’aperto. È partita la rassegna Rione Terra, a spasso nel cinema 2023 che prevede, fino al 10 settembre, la proiezione di film all’aperto nell’incantevole sito puteolano consentendo al pubblico la visione dei più grandi titoli del panorama cinematografico, sotto le stelle, avvolti dall’odore del mare.

Festa del Fusillo e della Porchetta. La Festa del Fusillo e della Porchetta si tiene dal 10 al 13 agosto 2023 a Montoro, Avellino. Si potranno gustare numerose pietanze: dai fusilli alla montorese al panino con porchetta, passando per le specialità del luogo accompagnate da sfogliatelle ed innaffiate con tanto vino.

Vesuvio ‘e Notte. Dal 30 luglio al 3 settembre torna Vesuvio ‘e notte, l’evento che consente di vivere la magia del Parco nazionale napoletano nelle ore serali con un’escursione al tramonto, arricchita da una gustosa aperi-cena con vista sul Golfo di Napoli. Sono previste due partenze: una alle 19 e l’altra alle 19.15 dal Rifugio Imbò di via Vesuvio Ercolano (piazzale di quota 1000).

Arte Virtuale Experience con Monet, Van Gogh e Klimt. Arte Virtuale Experience arriva a Vico Equense: la grande mostra immersiva dal 28 luglio al 24 settembre animerà gli spazi del palazzo storico comunale per consentire ai visitatori di scoprire e immergersi a 360 gradi nei capolavori di tre grandi artisti che hanno influenzato il mondo dell’arte e della pittura. La mostra è aperta tutti i giorni, osservando i seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 23; sabato, domenica e festivi dalle 10:30 alle 23 con orario continuato.