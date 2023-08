A Napoli arriva Balloon Museum: immersi tra palloni, gonfiabili e opere spettacolari

Dopo le tappe a Madrid, Parigi, Milano e Roma il Balloon Museum fa tappa a Napoli regalando ai visitatori un’esperienza multisensoriale senza precedenti tra opere dalle forme inaspettate e spazi immersi da palloni di ogni tipo che inonderanno i padiglioni della Mostra d’Oltremare a partire da settembre.

Balloon Museum a Napoli: un viaggio unico tra opere e palloni

Il Balloon Museum è il primo museo d’arte gonfiabile itinerante che sta raccogliendo ampi successi in diverse metropoli europee, arricchendo sempre più il suo itinerario di nuove mete. A settembre, infatti, l’innovativo e sorprendente format approderà a Napoli con successive tappe, a ottobre e dicembre, a New York e Londra.

“Da quando abbiamo preso il volo da Roma con il primo museo d’arte gonfiabile al mondo, il cielo è stato il nostro unico limite. Da Parigi a Madrid, passando per Milano, abbiamo portato magia e arte. Ora che Balloon Museum sta per colorare anche il tuo cielo, sei pronto a decollare con noi? Prossime aperture Napoli Mostra d’Oltremare (settembre), NYC Pier 36 (ottobre), Londra Old Billings Gate (dicembre)” – si legge nell’annuncio diffuso sui canali ufficiali del Museo.

I visitatori potranno non solo ammirare innovative opere ma anche immergersi nelle stesse, “tuffarsi” in una piscina di palline, lasciarsi cullare dalle altalene sospese da nuvole luminose, vivere le emozioni delle opere immersive, tra giochi di colori, installazioni artistiche e spettacolari scenografie.

L’esperienza del Balloon Museum è un percorso interattivo che prevede il passaggio in diverse sale per una durata media di visita di circa un’ora e mezza. La mostra è adatta a tutte le età ed entro i 3 anni l’ingresso è gratuito. I costi dei biglietti dovrebbero variare dai 7 ai 16 euro, con riduzioni e agevolazioni per bambini e anziani. Al momento non è ancora aperta la vendita né è stata resa nota la data di inaugurazione della tappa napoletana ma seguiranno ulteriori aggiornamenti.