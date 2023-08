A Napoli il primo Love Museum d’Italia: una spettacolare mostra immersiva sull’amore

Napoli ospiterà il primo Love Museum d’Italia: la straordinaria mostra immersiva famosa in tutto il mondo, dedicata all’amore in tutte le sue forme, sbarcherà nella citta partenopea dal 16 settembre 2023 al 7 gennaio 2024, inondando di colori e magia le splendide sale di Palazzo Fondi.

A Napoli c’è Love Museum: il museo dell’amore per la prima volta in Italia

Love Museum è un format di successo internazionale che celebra l’amore universale: per sé stessi, per la propria famiglia, per gli amici, per il buon cibo, per la natura, per il divertimento e, ovviamente, per l’arte. Si tratta di uno strabiliante percorso immersivo che proietterà i visitatori in un’atmosfera colorata, gioiosa e fantastica.

Perdendosi tra gli spazi della mostra sarà possibile scattare foto rigorosamente “instagrammabili” e immergersi in un mondo fatto di fiori, luci, colori e spettacolari opere. Ogni dettaglio potrà essere immortalato e condiviso sui social, rendendo lo spettatore protagonista dell’esposizione stessa.

Love Museum è una produzione internazionale Next Exhibition, azienda leader nella produzione e realizzazione di mostre temporanee a carattere culturale, sfruttando le più moderne tecnologie digitali come la virtual reality, gli ologrammi, le proiezioni in videomapping, la multisensorialità.

La mostra sarà aperta dal martedì al venerdì e la domenica dalle 11 alle 19 mentre il sabato dalle 10 alle 21. E’ già possibile acquistare i biglietti sulla piattaforma online TicketOne. Il ticket potrà essere acquistato anche direttamente sul posto durante il giorno della visita.

Di seguito le tipologie e i prezzi dei biglietti:

Dal martedì al venerdì – Intero 13,70 euro online e 12,50 al box office; ridotto 11,70 euro online e 10,50 al box office; ridotto gruppi/cral (min 15 pax, max 25 pax) 9,70 euro online e 8,50 al box.

Sabato, domenica e festivi – Intero 15, 70 euro online e 14,50 al box; ridotto 13,70 euro online e 12,50 al box; ridotto gruppi/cral 11,70 euro online e 10,50 al box.

Ridotto scuole (min 15 pax, max 25 pax) 9,70 euro online e 8,50 al box.

Open (visitare la mostra in un giorno di apertura senza decidere la data precisa al momento dell’acquisto) 17,70 euro online e 16,50 al box.

Per i bambini al di sotto dei 6 anni l’ingresso è gratis.