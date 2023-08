Museo delle Illusioni a Napoli: tra stanze insolite, misteri e oltre 70 installazioni

A Napoli, tra gli spazi della suggestiva Chiesa delle Crocelle ai Mannesi, apre il Museo delle Illusioni, un luogo magico, costellato di oltre 70 installazioni che dimostrano come la percezione della realtà spesso sia fittizia ed ingannevole.

Apre il Museo delle Illusioni a Napoli

Al Museo delle Illusioni nulla è come sembra. Tra illusioni ottiche e impianti scenici per ingannare la mente, gli spettatori si troveranno a fare i conti con sorprendenti scoperte, divertendosi con la distorsione della realtà e scattando foto bizzarre da condividere con gli amici.

Un percorso suggestivo pronto a regalare un’esperienza sensoriale educativa e coinvolgente. Qui, in un clima di allegria, i visitatori impareranno che la visione e, in generale, la percezione sensoriale possono distaccarsi da ciò che il cervello umano comprende.

In ogni angolo del Museo si nascondono misteri, illusioni, giochi di prospettiva e insolite stanze tutte da scoprire per mettere alla prova la propria mente, cercando di risolvere gli enigmi che si celano in ogni dove. Un viaggio stimolante ed affascinate per tutti, dai più piccoli agli adulti, che a partire da settembre si arricchirà anche del potere della realtà virtuale.

Il Museo, inaugurato lo scorso 12 agosto, è visitabile dal lunedì al giovedì dalle 10 alle 19, dal venerdì alla domenica dalle 10 alle 22. Si trova nella Chiesa delle Crocelle ai Mannesi, in piazza Crocelle, vicoletto S. Giorgio ai Mannesi 6 (all’angolo di via Duomo, di fronte al famosissimo murale di San Gennaro).

Di seguito i prezzi dei biglietti:

Intero 15 euro per gli adulti dai 18 ai 64 anni;

Ridotto 11 euro per ragazzi dai 6 ai 17 anni, studenti fino ai 25 anni e over 65, insegnanti, personale medico, forze dell’ordine, accompagnatori di disabili;

Scuole 6 euro;

Biglietto gratis per bambini da 0 a 5 anni e disabili;

Pacchetto 3 di 33 euro per 2 adulti + 1 bambino;

Pacchetto 4 di 44 euro per 2 adulti + 2 bambini o 1 adulto + 3 bambini;

Pacchetto 5 di 55 euro per 2 adulti + 3 bambini o 1 adulto + 4 bambini;

Pacchetto 6 di 66 euro per 2 adulti + 4 bambini o 1 adulto + 5 bambini.