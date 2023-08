Nostalgia ’90, la grande festa gratis in piazza: tra canzoni e balli degli anni più belli

Domenica 20 agosto si balla in piazza Municipio ad Amalfi, a partire dalle 22:30, con il grande party di Nostalgia ’90, la grande e travolgente festa per rivivere le emozioni della disco music dei mitici anni ’90. L’ingresso è gratis.

Disco Nostalgia ’90 ad Amalfi: la grande festa gratis in piazza

Si tratta di un’iniziativa che rientra nel programma di eventi estivi Amalfi Summer Fest 2023, promosso dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Daniele Milano. Nostalgia ’90 è l’incredibile show che continua a riscuotere enorme successo in tutta Italia tra musica, spettacoli, animazione a tema, allestimenti, scenografie, ballerine, mascotte, gadgets e tanti effetti speciali.

Stavolta sarà la splendida piazza amalfitana a trasformarsi in un vero e proprio dancefloor con un repertorio sonoro dedicato al revival degli anni ’90 tra disco music, beat travolgenti, icone pop della musica internazionale, contaminazioni soul e r&b delle grandi voci della black music, suoni elettronici.

Una grande festa non solo per le generazioni nate negli anni ’70 e ’80 ma anche per i più giovani grazie alla spettacolarità scenica delle coreografie e le musiche mixate dai dj più famosi in assoluto. Un mix di emozioni in grado di coinvolgere proprio tutti con l’open act affidata ai dj resident Filippo Di Costanzo e Fabio Anastasio.

Non mancheranno colonne sonore di film cult come Pulp Fiction, Forrest Gump, La Vita è Bella, The Truman Show e nemmeno look eccentrici, hit intramontabili, cartoni e serie TV rimaste nel cuore. Sarà come rivivere un vero e proprio viaggio all’indietro nel tempo tra canzoni, primi videogame, balli di gruppo, sigle da intonare insieme agli altri. Una notte magica, nella cornice mozzafiato di Amalfi, all’insegna del ritmo e di quell’atmosfera unica che ha segnato la nostra storia.