Baccanalia continua ed emoziona, palloni bianchi per Mariarosa: la sagra è dedicata a lei

Baccanalia prosegue e lo fa commemorando Mariarosa Turturiello, la 23enne morta poco prima dell’inizio della celebre sagra. La tradizionale festa del vino, che ogni anno invade di profumi e sapori le stradine del borgo di San Gregorio Magno, dopo il primo appuntamento di ieri, continuerà ad accogliere cittadini e visitatori per altre tre serate, fino al 20 agosto, proprio in onore della ragazza che si era dedicata con amore alla riuscita dell’evento.

Baccanalia, la sagra del vino di San Gregorio Magno continua per Mariarosa

La sagra, inizialmente sospesa, è ripartita ieri, con una prima serata dedicata al ricordo della giovane di Ricignano. Le circa 70 cantine coinvolte nell’evento e tutti gli stand allestiti hanno esposto dei palloncini bianchi per lei, con frasi e cuori incisi.

Così, in un’atmosfera da brividi, tra le suggestive stradine di via Bacco, ha preso il via la tradizionale manifestazione gregoriana. Tra una specialità e l’altra, con l’accompagnamento di vini rigorosamente locali, tutti si sono stretti in un unico abbraccio, commemorando Mariarosaria. Alle 21:00 le luci si sono spente, così come la musica, e i presenti hanno osservato un minuto di silenzio per ricordarla.

Lei stessa aveva deciso di essere parte integrante della festa, per quel forte radicamento ad una manifestazione che sentiva sua, ed è soprattutto immaginando il suo volere, unitamente all’impegno dell’immensa macchina organizzativa che è Baccanalia, che i promotori dell’evento, in sinergia con l’amministrazione comunale, hanno deciso di non annullare la sagra.

Il celebre villaggio del gusto, nel nome di Mariarosaria, continuerà ad ospitare gli amanti della buona tavola fino al 20 agosto, regalando momenti emozionanti e commemorativi. Le caratteristiche grotte che ospitano le cantine presenti – dalle fresche e costanti temperature per preservare il sapore del vino – per altre tre serate sforneranno piatti tipici della tradizione tra taglieri di salumi e formaggi locali, pasta fatta a mano e soprattutto le famose “patan cnzuat” (patate condite con peperoni cruschi e olio). Il tutto accompagnato dai vini prodotti unicamente dalle mani dei gregoriani.

Baccanalia a San Gregorio Magno: come prenotare

Attraverso il sito postoriservato.it è possibile acquistare il proprio biglietto e assicurarsi così il proprio ingresso alla manifestazione. Nelle vicinanze del borgo, sono allestite due grandi aree parcheggio. C’è anche un’area camping per chi desidera essere a stretto contatto con la natura. Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito web vivisangregorio.eu.

Come raggiungere San Gregorio Magno con l’autostrada

Da Nord: uscita Sicignano (A2 Autostrada del Mediterraneo Salerno Reggio Calabria), proseguendo poi per Buccino Ovest e seguendo le indicazioni per San Gregorio Magno.

Da Sud: uscita Petina (A2 Autostrada del Mediterraneo Salerno Reggio Calabria) e Uscita Contursi Terme (A2 Autostrada del Mediterraneo Salerno Reggio Calabria) seguendo poi le indicazioni per San Gregorio Magno.

