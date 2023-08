Arriva il Flamenco Festival, la magia spagnola nel Napoletano: 2 giorni di spettacoli

La tradizione spagnola invade il Napoletano con la terza edizione del Phlegrea Flamenco Festival, uno degli eventi più importanti dedicati alla musica e alla cultura flamenca. Sono ben due gli appuntamenti di quest’anno: si parte l’1 settembre con uno spettacolo a Villa Avellino (Pozzuoli), proseguendo l’8 settembre a Villa Matarese (Monte di Procida).

Festival del Flamenco: spettacoli a Pozzuoli e Monte di Procida

Il Phlegrea Flamenco Festival è l’unico festival di flamenco in Campania, pronto ad incantare gli ospiti anche in questa nuova edizione portando in scena le emozioni della tipica danza andalusa con esibizioni ed ospiti di alto livello.

Venerdì 1 settembre a Pozzuoli, tra le sale di Villa Avellino, Miguel Fernandez, in arte El Yiyo, con la sua compagnia darà il via alla magia con lo spettacolo Jubileo. Considerato tra le più grandi promesse, autentico diamante del flamenco, Fernandez ha cavalcato i teatri più importanti del mondo e inaugurerà il celebre festival regalando al pubblico suggestioni uniche.

Il secondo evento si terrà l’8 settembre a Monte di Procida, nella splendida Villa Matarese. Il ritmo del flamenco sarà marcato da Paula Rodriguez che con il suo fascino, la sua forza e la sua energia continua a regalare grandi emozioni agli spettatori. Entrambi gli spettacoli inizieranno alle ore 21:00.

L’ambizioso progetto è di Dominga Andrias, direttrice artistica del Festival, impegnata da più di 30 anni nella divulgazione in Italia dell’arte del flamenco, patrimonio dell’umanità dal 2010.

Festival del Flamenco: biglietti e contatti

Per partecipare alla data di Villa Avellino è possibile acquistare i biglietti collegandosi all’apposita sezione del sito Vivaticket e completando la procedura di pagamento: il prezzo è di circa 10 euro. Per maggiori informazioni è possibile chiamare al numero 3342906100.

Per la data di Villa Matarese e l’acquisto dei biglietti si rimanda ai seguenti contatti telefonici: 3317607848 / 3386163872 /3388442574.