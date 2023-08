Spettacolo a Napoli: riapre la chiesa dei Cristallini con opere d’arte mozzafiato

Napoli restituisce ai cittadini una nuova perla: il 28 agosto riapre la Chiesa della Maddalena ai Cristallini, situata nel cuore del Rione Sanità, che dopo anni di abbandono torna ad accogliere fedeli e visitatori in una veste del tutto rinnovata, dando il via ad una grande festa.

Meraviglia a Napoli, riapre la Chiesa dei Cristallini

L’inaugurazione della storica chiesa si terrà lunedì 28 agosto, alle ore 20:00, in presenza del parroco del Rione Sanità, Don Gigi Calemme e del sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi. Tutti avranno la possibilità di ammirare gli interni del sito, affrescati dai muralisti Tono Cruz e Mono Gonzales che hanno dato vita ad un’opera d’arte contemporanea mozzafiato.

Sui muri e le tele allestite all’interno della chiesa spiccano, infatti, i volti della gente del quartiere che, attraverso i loro occhi, raccontano la storia di quei luoghi ricchi di tradizioni e luoghi spettacolari. Oltre alle pitture murali, sarà possibile perdersi tra le opere realizzate ad hoc per il nuovo allestimento della chiesa.

Si conclude, così, un’altra iniziativa di recupero che sottrae al degrado un vero e proprio gioiello napoletano. Il recupero della chiesa dei Cristallini è stato possibile grazie al progetto Luce al Rione Sanità realizzato dalla cooperativa La Paranza e finanziato da Fondazione Con il Sud e Fondazione di Comunità San Gennaro insieme a Intesa Sanpaolo.

Proprio due giorni fa, in attesa dell’inaugurazione, la chiesa ha accolto il celebre tenore Andrea Bocelli che, con la sua Fondazione, ha presentato il progetto ABF Voice of Italy – Napoli: un’incredibile opportunità per bambini e ragazzi napoletani che faranno parte di un coro di voci bianche, avvalendosi di una prestigiosa formazione in campo musicale.

Riapre la Chiesa dei Cristallini a Napoli: il programma della festa

Ore 20:00

Accoglienza e visita alla chiesa dei Cristallini.

Ore 21:00

Francesco Izzo modera un dialogo tra gli artisti Giuliana Conte – Mono Gonzales – Tono Cruz e Gaetano Manfredi, Sindaco di Napoli – Angela Tecce, Presidente della Fondazione Donnaregina, Museo Madre – Daniel Cruz Valenzuela, Direttore del Museo di Arte Contemporanea di Santiago del Cile.

Ore 22:00

Dono musicale del progetto Tornaccantà.