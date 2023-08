Le musiche del mondo in scena alle pendici del Vesuvio per il festival Ethnos. Dal 7 settembre all’1 ottobre 2023 in 6 comuni della costa vesuviana – Ercolano, Napoli, Portici, San Giorgio a Cremano, Torre Annunziata e Torre del Greco – si terrà la XXVIII edizione del festival internazionale della world music ideato e diretto da Gigi Di Luca.

Ethnos, il Festival Internazionale della Musica Etnica dal 7 settembre all’1 ottobre 2023

Anche quest’anno sono attesi grandi nomi della musica etnica, nuove realtà e musicisti provenienti da 12 diversi paesi, per una grande festa dell’incontro, della contaminazione e dell’accoglienza. In programma, inoltre, workshop, appuntamenti tematici dedicati alla danza e al teatro e le finali del concorso Ethnos GenerAzioni, rivolto agli artisti under 35.

L’edizione 2023 di Ethnos porterà nelle ville del Miglio d’Oro e nei siti storici dell’area vesuviana suoni, culture, tradizioni e mondi in parte sconosciuti, conducendo gli spettatori in un viaggio nei vari continenti. Nell’arco di tutto il mese di settembre si alterneranno sul palco itinerante del festival artisti da Angola, Brasile, Costa d’Avorio, Francia, Grecia, India, Iran, Marocco, Mongolia, Senegal e Spagna, oltre che da varie regioni d’Italia.

Tra i protagonisti di questa edizione – che sarà inaugurata a Villa Vannucchi a San Giorgio a Cremano dal gruppo multietnico Ayom, il cui nome nella mitologia Candomblè rappresenta il Signore della Musica – ci saranno: il pianista e compositore francese di origine martinicana ∫, la nuova star dell’afro-pop Dobet Gnahoré, cantante e ballerina ivoriana vincitrice di un Grammy Award, il senegalese Seckou Keita, uno dei più importanti suonatori di kora al mondo, Amrat Hussain Brothers Trio dal Rajasthan, Epi (al secolo Enkhjargal Dandarvaanchig) musicista e cantante originario Ulan Bator, ambasciatore musicale della Mongolia, la cantante e polistrumentista brasiliana Bia Ferreira, militante antirazzista e sostenitrice della comunità LGBTQIA+. E ancora, Bab L’Bluz, band franco-marocchina che fonde musica tradizionale Gnawa e Hassani con il rock e il blues, Ana Crismán la prima musicista al mondo che interpreta e compone il flamenco con l’arpa, la cantautrice e polistrumentista pugliese Rachele Andrioli e il progetto “Songs of Hope” con l’ambasciatore della musica persiana e vincitore di un Grammy Award, Kayhan Kalhor insieme al virtuoso del setar Kiva Tabassiane Behnam Samani al tombak.

Tre i progetti speciali di questa edizione: il recital di Pamela Villoresi “Della Profetessa e di Spartaco” con Massimo De Matteo e le musiche dal vivo di Mimmo Maglionico, Roberto Trenca e Gabriele Borrelli, per la regia di Gigi Di Luca, la produzione originale La Banda del Sud, che mette insieme in una grande orchestra di musica popolare, diretta da Mario Crispi, 10 talenti selezionati dalle 6 regioni del Sud Italia e lo spettacolo site specific “Il Canto delle Mani” con le coreografie di Gabriella Stazio sulle musiche del gruppo operaio ‘E Zezi.

«Il legame tra Ethnos e il suo territorio è un legame forte, che si rinnova da 28 anni attraverso un progetto culturale che tocca diversi luoghi e città e che ha intercettato quel bisogno di conoscenza delle altre culture, del diverso, prima ancora che le migrazioni arrivassero a noi» dichiara il direttore artistico Gigi Di Luca.

«Ethnos ha sempre abbinato la bellezza dei luoghi storici ai contenuti contemporanei, talvolta dolorosi, di storie e musiche provenienti da territori lontani, oppressi e sfruttati. Il mondo è mutato e con esso il modo di vivere ed informarsi ma il nostro modo di esplorarlo e raccontarlo è ancora lo stesso. La musica di Ethnos parla di diritti umani, di libertà, di lotta al razzismo, di contaminazioni e di fusioni di linguaggi. Parla di creatività e ricerca, ma soprattutto parla e vuole continuare a parlare di pace e di bellezza».

Grazie alla programmazione di numerose attività tese all’incontro e alla comunione tra i popoli e i diversi linguaggi, Ethnos si propone di creare un ponte tra la memoria del passato e la visione del futuro, tra la tradizione e la contemporaneità con uno sguardo attento alle problematiche delle migrazioni, delle integrazioni e del Mediterraneo.

Nato nel 1995 con l’intento di recuperare le arcaiche tradizioni dell’area vesuviana, nel corso degli anni il festival ha allargato il suo raggio di azione diventando uno dei maggiori osservatori di musica etnica e world music d’Italia.

La XXVIII edizione del festival Ethnos è organizzata da La Bazzarra e finanziata dalla Regione Campania attraverso Scabec e dal Ministero della Cultura, con il sostegno dei comuni di Ercolano, Portici, San Giorgio a Cremano,Torre Annunziata e Torre del Greco, il contributo della Banca di Credito Popolare e con la collaborazione della Fondazione Ente Ville Vesuviane e del Dipartimento di Agraria dell’Università degli Studi di Napoli Federico II.

I biglietti – dal costo simbolico di 5 euro, ad eccezione dello spettacolo “Songs of Hope” che ha un costo di 10 euro – saranno disponibili a partire da venerdì 1 settembre sul circuito Azzurro Service e presso il botteghino allestito nelle varie location che ospiteranno i concerti. Info prevendita: tel. 081 5934001 – www.azzurroservice.net.

Per informazioni e contatti: Tel. 3287232399 – info@labazzarra.com

Social: www.facebook.com/EthnosFestival – www.instagram.com/ethnosfestival

IL PROGRAMMA DELLA XXVIII EDIZIONE DI ETHNOS FESTIVAL

Giovedì 7 settembre

San Giorgio a Cremano, Villa Vannucchi

21:00 Concerto di Ayom (Angola, Brasile, Grecia, Italia)

Venerdì 8 settembre

Torre Annunziata, Villa del Parnaso

21:00 Concerto di Bia Ferreira (Brasile)

Sabato 9 settembre

Portici, Reggia di Portici

10:30 – 12:00 Workshop sul canto armonico della Mongolia

19:00 Concerto di Epi (Mongolia)

21:00 Concerto di Amrat Hussain Brothers Trio (India)

Iscriviti alla newsletter per essere informato sulle notizie di Torre del Greco. Nome e Cognome* Indirizzo email*

Domenica 10 settembre

Ercolano, Villa Campolieto

18:00 Workshop sulle danze popolari

20:00 Spettacolo di danza Il Canto delle Mani (Italia)

21:00 Concerto di “La Banda del Sud” (Italia)

Martedì 12 settembre

Napoli, Chiesa di Santa Maria Donnalbina

21:00 Concerto di Kayhan Kalhor, Kiya Tabassian e Behnam Samani in “Songs of Hope” (Iran)

Sabato 16 settembre

Torre del Greco, Palazzo Baronale

19:00 Concerto di Ana Crismán – Arpa Flamenca (Spagna)

Torre del Greco, Molini Marzoli

21:00 Concerto di Bab L’Bluz (Francia, Marocco)

Domenica 17 settembre

Ercolano, Villa Campolieto

21:00 Pamela Villoresi in

“Della Profetessa e di Spartaco” (Italia) con Massimo De Matteo

Musiche dal vivo di Mimmo Maglionico, Roberto Trenca, Gabriele Borrelli

Regia Gigi Di Luca

Giovedì 21 settembre

Torre Annunziata, Villa del Parnaso

19:00 Workshop sul canto popolare del Sud Italia

21:00 Concerto di Rachele Andrioli in “Leuca” (Italia)

Venerdì 22 settembre

San Giorgio a Cremano, Villa Vannucchi

21:00 Concerto di Chassol (Francia)

Sabato 23 settembre

San Giorgio a Cremano, Villa Bruno

19:00 Concerto di Seckou Keita (Senegal)

Villa Vannucchi

21:00 Concerto di Dobet Gnahoré (Costa d’Avorio)

Sabato 30 settembre

San Giorgio a Cremano, Villa Bruno

21:00 Ethnos GenerAzioni

Finale contest – categoria Musica

Domenica 1 ottobre

San Giorgio a Cremano, Villa Bruno

19:00 Ethnos GenerAzioni

Finale contest – categoria Teatro/Danza