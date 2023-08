Villaggio di Pinocchio, il percorso tra personaggi e luoghi della favola: ingresso gratis

A pochi giorni dalla magia, spunta la mappa del villaggio di Pinocchio, il regno dedicato al celebre burattino, allestito nel Parco Naturale di Sant’Antonio Abate (Napoli) che aprirà le sue porte il 26 e 27 agosto dando il via ad Una Passeggiata da Sogno, uno degli eventi più incantati di sempre. L’ingresso è gratis per tutti.

Sant’Antonio Abate, la mappa del villaggio di Pinocchio: ingresso gratis

Sabato e domenica, 26 e 27 agosto, dalle 18 alle 22, il Parco napoletano sarà invaso da personaggi, allestimenti e spettacoli itineranti che regaleranno a grandi e piccini due serate all’insegna della magia, alla riscoperta delle avventure del burattino più famoso di tutti i tempi.

La mappa diffusa dagli organizzatori prevede una decina di punti di incontro con i vari personaggi della favola: da Pinocchio al temuto Mangiafuoco senza dimenticare il Gatto e la Volpe, la Fata Turchina, la balena e Lucignolo.

Varcando l’ingresso del villaggio i visitatori saranno trasportati subito in un’atmosfera da favola, dando inizio ad un percorso ricco di emozioni e divertimento. Ripercorrendo i momenti salienti della storia, si parte dalla casa di Geppetto passando all’albero del Grillo Parlante per poi essere catapultati nella carovana di Mangiafuoco.

Seguono, poi, gli incontri con la Fata Turchina e la celebre balena finendo poi per addentrarsi nel Campo dei Miracoli con il Gatto e la Volpe, il Paese dei Balocchi e il Circo di Pinocchio. Tra le varie tappe non mancherà occasione per scattare memorabili foto con i photobooth con il simpatico burattino e la balena.

L’ingresso è libero e gratuito per tutti. Per chi arriva in auto sono state individuate due aree di sosta: la prima all’esterno del Parco Naturale, mentre una seconda area parcheggio si troverà in via Scafati e sarà servita da una navetta.

“Il prossimo weekend due personaggi della favola di Pinocchio parleranno ai bambini, indicando loro la strada maestra. In occasione del loro rientro fra i banchi di scuola, il Grillo Parlante, voce della coscienza, e il saggio Geppetto, con il suo buonsenso, cercheranno di orientare i più piccoli verso le scelte giuste. L’obiettivo di questo evento è far divertire i bambini e gli adulti, ma anche far riflettere i più piccoli sui passi che muoveranno nel meraviglioso percorso della vita” – dichiara Ilaria Abagnale, sindaco di Sant’Antonio Abate.

“Anche per questa fine dell’estate abbiamo pensato al divertimento dei più piccoli per augurare loro un rientro a scuola da favola. Il Parco Naturale di Sant’Antonio Abate sarà di nuovo vestito di scenografie e nuove ambientazioni, ma soprattutto animato da spettacoli dal vivo e personaggi in carne ed ossa che celebreranno le Avventure di Pinocchio“.