Meraviglia al Molosiglio, tanti eventi gratis: cinema all’aperto, concerto e visite guidate

Parte il 27 agosto Estate in Prima, il programma di eventi gratis organizzato dalla I Municipalità di Napoli che si estenderà fino al 14 settembre tra cinema all’aperto e concerto finale nella splendida location del Molosiglio di via Acton, oltre alle visite guidate presso la Galleria Borbonica.

Napoli, film e concerto gratis al Molosiglio: il programma degli eventi

Sono tanti gli appuntamenti gratuiti organizzati per consentire a tutti di vivere la città e trovare un po’ di refrigerio alla calura estiva, trascorrendo fresche serate all’insegna del divertimento. Si parte con la rassegna dedicata al Cinema con il primo film in programmazione previsto per il 27 agosto: Laggiù qualcuno mi ama, il documentario sulla vita di Massimo Troisi, realizzato da Mario Mortone.

Il 28 agosto andrà in scena Benevenuti in casa Esposito di Gianluca Ansanelli (con Giovanni Esposito, Antonia Truppo, Francesco Di Leva) e il 2 settembre Grazie Ragazzi di Riccardo Milani (con Antonio Albanese, Sonia Bergamasco, Vinicio Marchioni). Ultimo appuntamento, il 3 settembre, con Super Mario Bros il film di Aaron Horvath.

Il 14 settembre è atteso il grande concerto di chiusura della Nuova Orchestra Scarlatti intitolato Napoli tra Vecchio e Nuovo Mondo. Melodie emozionanti e tipiche ballate partenopee inonderanno di gioia ed allegria i giardini del Molosiglio.

Tutti gli spettacoli avranno inizio alle ore 21:00. L’ingresso è libero, senza bisogno di prenotazione, fino ad esaurimento posti. Per le visite guidate alla Galleria Borbonica, che avranno luogo il 30 e 31 agosto, 6 e 7 settembre, è invece opportuno prenotare telefonicamente ai numeri 081 795 1779 – 081 795 1729 (attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 10).

“La rassegna che, insieme all’assessore Benedetta Sciannamanica e con l’immancabile supporto della presidente Giovanna Mazzone, abbiamo voluto creare vuole favorire lo sviluppo di un sistema integrato di servizi culturali che puntano ad offrire ai cittadini occasioni di crescita, aggregazione sociale e di intrattenimento di qualità” – spiega l’assessore Barbara Preziosi.

“Abbiamo voluto che il Molosiglio si caratterizzasse come fulcro di questi eventi, pur senza trascurare altri luoghi, perché per tutti noi è un simbolo di rinascita. Un luogo che per anni è stato abbandonato e lasciato nel degrado ma che la I Municipalità ha voluto restituire alla città”.