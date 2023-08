Villaggio di Pinocchio, film all’aperto e sagre: tanti eventi gratis nel weekend a Napoli

Per chi ancora non sa cosa fare nel prossimo weekend, Vesuvio Live ha selezionato gli eventi più interessanti che si terranno a Napoli e dintorni nelle giornate del 25, 26 e 27 agosto 2023 in modo da poter fornire a cittadini e turisti validi suggerimenti per trascorrere un fine settimana indimenticabile. Di seguito l’elenco.

Weekend a Napoli e dintorni: gli eventi del 25, 26 e 27 agosto

Villaggio di Pinocchio. Si accende la magia nel Parco Naturale di Sant’Antonio Abate con Una Passeggiata da Favola, il percorso dedicato al celebre burattino che sorprenderà grandi e piccini. L’ingresso è gratis per tutti.

Eventi gratis al Molosiglio. Parte il 27 agosto Estate in prima, il programma di eventi gratis che si terranno nella splendida location del Molosiglio di Napoli con cinema all’aperto, concerti e visite guidate alla Galleria Borbonica. Il primo film che sarà proiettato nella serata di domenica è Laggiù qualcuno mi ama, il documentario di Mario Mortone su Massimo Troisi.

Vedi Napoli d’estate e poi torni. Prosegue la rassegna di eventi gratis – tra spettacoli, concerti e feste patronali – che animerà i luoghi più iconici della città dal 13 luglio al 13 ottobre. Qui il programma completo.

Sagra della Percoca nel Vino. Sabato 26 agosto, in piazzetta De Gasperi a Qualiano, si terrà la festa dedicata alla fresca e gustosa bevanda napoletana. Sarà possibile assistere a spettacoli e degustare svariate prelibatezze a partire da 3 euro.

Gusto Italia in Tour. Fino al 27 agosto prosegue la celebre fiera gastronomica nel Porto Turistico di Acciaroli, il regno delle specialità napoletane e del Sud. Tanti gli stand di artigianato. L’ingresso è gratis.

Sagra della Braciola. Dal 25 al 29 agosto la Sagra della braciola torna per l’edizione numero 43 a Montecorvino Rovella, borgo in provincia di Salerno: è la più antica sagra dei monti Picentini.

Ca’pacciàmm Street Fest. Dal 25 al 27 agosto il festival degli artisti di strada torna a Capaccio Paestum, nel centro della bellissima location cilentana. Tre giorni dedicati al cibo e al divertimento con ingresso gratis.

Festa del Mare. Fino al 27 agosto il lungomare di Capaccio Paestum ospiterà la celebre festa dedicata allo street food campano, tra pietanze di mare e spettacoli mozzafiato. Sarà allestita anche un’area mercatini.

Cinema all’aperto. È partita la rassegna Rione Terra, a spasso nel cinema 2023 che prevede, fino al 10 settembre, la proiezione di film all’aperto nell’incantevole sito puteolano consentendo al pubblico la visione dei più grandi titoli del panorama cinematografico, sotto le stelle, avvolti dall’odore del mare. Tre di troppo, Vicini di Casa e Il grande giorno sono i film in programmazione rispettivamente il 25, 26 e 27 agosto.

Vesuvio ‘e Notte. Dal 30 luglio al 3 settembre torna Vesuvio ‘e notte, l’evento che consente di vivere la magia del Parco nazionale napoletano nelle ore serali con un’escursione al tramonto, arricchita da una gustosa aperi-cena con vista sul Golfo di Napoli. Sono previste due partenze: una alle 19 e l’altra alle 19.15 dal Rifugio Imbò di via Vesuvio Ercolano (piazzale di quota 1000).

Arte Virtuale Experience con Monet, Van Gogh e Klimt. Arte Virtuale Experience arriva a Vico Equense: la grande mostra immersiva dal 28 luglio al 24 settembre animerà gli spazi del palazzo storico comunale per consentire ai visitatori di scoprire e immergersi a 360 gradi nei capolavori di tre grandi artisti che hanno influenzato il mondo dell’arte e della pittura. La mostra è aperta tutti i giorni, osservando i seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 23; sabato, domenica e festivi dalle 10:30 alle 23 con orario continuato.