Balloon Museum a Napoli, c’è la data: quando apre, prezzi e dove comprare i biglietti

Balloon Museum apre a Napoli inondando di magia i padiglioni della Mostra d’Oltremare: a pochi giorni dall’annuncio, è stata comunicata la data di apertura del celebre regno dei palloncini, nonché primo sito d’arte gonfiabile, che accoglierà cittadini e visitatori in terra partenopea a partire dal 22 settembre, consentendo le visite fino al 22 dicembre. I biglietti sono già acquistabili online.

Balloon Museum, museo dei palloncini a Napoli: quando apre e biglietti

Dopo il successo raggiunto a Roma, Parigi, Milano e Madrid, con oltre 2,5 milioni di visitatori, Balloon Museum fa tappa a Napoli regalando ai visitatori un’esperienza multisensoriale senza precedenti tra opere dalle forme inaspettate e spazi immersi da palloni di ogni tipo.

La data da cerchiare è quella di venerdì 22 settembre quando per la prima volta il magico mondo pop air prenderà vita tra gli spazi della Mostra d’Oltremare. Il Museo itinerante si fermerà a Napoli per oltre due mesi, fino al 7 dicembre 2023.

I visitatori potranno non solo ammirare innovative opere ma anche immergersi nelle stesse, “tuffarsi” in una piscina di palline, lasciarsi cullare dalle altalene sospese da nuvole luminose, vivere le emozioni delle opere immersive, tra giochi di colori, installazioni artistiche e spettacolari scenografie.

Balloon Museum a Napoli: orari, biglietti e prezzi

L’esperienza del Balloon Museum è un percorso interattivo che prevede il passaggio in diverse sale per una durata media di visita di circa un’ora e mezza, da effettuare di pomeriggio o di sera. La mostra è adatta a tutte le età ed entro i 3 anni l’ingresso è gratuito. L’ingresso per accedere al museo è situato in via Terracina 197.

ORARI DI ACCESSO

Dal lunedì al giovedì dalle 14:00 alle 21:00 con ultimo ingresso alle 20:00;

Sabato dalle 10:00 alle 22:00 con ultimo ingresso alle 21:00;

Venerdì dalle 14:00 alle 22:00 con ultimo ingresso alle 21:00;

Domenica dalle 10:00 alle 21:00 con ultimo ingresso alle 20:00.

BIGLIETTI: PREZZI E DOVE ACQUISTARE

Intero: 18 euro;

Ridotto bambino 4-12 anni: 14 euro;

Ridotto 12-26 anni e over 65: 16 euro;

Ridotto famiglia 4 persone: 12,50 euro;

E’ già possibile acquistare i biglietti online attraverso la piattaforma TicketOne. Al prezzo indicato bisogna aggiungere i costi di commissione di servizio del sito (+1,50 euro).