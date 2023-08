Van Gogh incanta Napoli, oltre 90 mila visitatori: la mostra immersiva è stata prorogata

La mostra Van Gogh – The Immersive Experience non smette di stupire e dopo aver registrato oltre 90 mila presenze è stata nuovamente prorogata: sarà visitabile, nella chiesa di San Potito a Napoli, fino al 29 ottobre 2023.

Van Gogh incanta Napoli, prorogata ancora la grande mostra immersiva

I capolavori di Van Gogh, uno dei più grandi artisti del mondo, prendono letteralmente vita all’interno della seicentesca chiesa napoletana, situata in via Salvatore Tommasi 1. La grande mostra internazionale sul celebre pittore olandese combina, infatti, arte digitale, informazioni didattiche e realtà virtuale, regalando una vera e propria esperienza immersiva.

Un viaggio mozzafiato, uno spettacolo digitale a 360 gradi che invade l’intera superficie – di oltre 1000 metri quadri – dalle pareti al pavimento. Per gli spettatori la sensazione è quella di trovarsi catapultati all’interno dei quadri. Lo spettacolo di suoni e luci si svolge in loop, senza inizio né fine.

Per celebrare la proroga, Van Gogh – The Immersive Experience lancia una visita speciale in programma per sabato 23 settembre alle 11, a cura dell’associazione L’Arte nel Tempo. Con Antonio Sorrentino, si entrerà nel magico mondo del genio di Vincent Van Gogh, immergendosi nelle atmosfere uniche della Chiesa di San Potito. Grazie alle più moderne tecnologie, il visitatore potrà passeggiare tra i campi di grano, nella Notte Stellata, tra iris e girasoli, attraverso un’esperienza multisensoriale.

I posti a disposizione sono limitati, pertanto è obbligatoria la prenotazione chiamando al numero 3409543337 oppure scrivere una mail all’indirizzo larteneltempo1@gmail.com. L’appuntamento è alle ore 10:45, la visita inizierà alle 11. La mostra resterà aperta fino al 29 ottobre 2023, tutti i giorni dalle 10 alle 20 (la biglietteria chiude alle 19) eccetto il mercoledì (giorno di chiusura).

Il costo del biglietto è di 12 euro per gli adulti ridotto ad 8 euro per i bambini fino ai 14 anni. Rimangono gli sconti per le famiglie, i visitatori senior, gli studenti e le persone diversamente abili. Il ticket può essere acquistato sul posto o online sulla piattaforma Fever.