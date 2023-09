Arriva la Sagra del Pesce: 2 weekend tra primi, cozze, frittura e musica a ingresso gratis

A Ercolano torna l’attesa Sagra del Pesce 2023 che si terrà nei prossimi weekend, dall’1 al 3 settembre e dall’8 al 10 settembre. Si tratta di uno degli eventi organizzati dal Comitato della Croce Rossa Italiana di Ercolano. Gli stand saranno aperti dalle ore 20:30, l’ingresso è gratuito.

Sagra del Pesce 2023 a Ercolano: tanto cibo e divertimento

Dopo il lancio della festa del 25 agosto, l’appuntamento di fine estate più amato di sempre ritorna anche per i primi fine settimana di settembre, regalando ancora una volta un’esperienza indimenticabile ai partecipanti, tra mare, musica e cucina locale.

A partire dalle 20:30, in via dei Papiri Ercolanesi, tutti avranno la possibilità di assaggiare svariate prelibatezze a base di pesce fresco e non solo, all’interno di una confortevole location dotata di parcheggio. Due weekend ricchi di gusto ma anche di divertimento tra musica e spettacoli.

Tra le specialità da degustare primi a base di pesce, risotti alla pescatora, pasta e fagioli con cozze, frittura di pesce, polpo alla Luciana, cuoppi di mare o di terra e tanto altro. L’intero ricavato andrà a favore delle attività di volontariato della Croce Rossa Italiana.

Una festa che prende vita proprio a pochi passi dal suggestivo Parco Archeologico di Ercolano che, proprio in concomitanza con l’evento, ha di recente inaugurato l’apertura del Teatro Antico, offrendo ai visitatori un viaggio nel tempo, attraverso i cunicoli settecenteschi, in un percorso sotterraneo che trasporta indietro nei secoli.

