La grande Notte Bianca tra shopping e concerti: da Sal Da Vinci a Franco Ricciardi

E’ tutto pronto per la Notte Bianca di Scafati (Salerno) che si terrà sabato 2 settembre a partire dalle ore 20 dando il via al ricco cartellone di spettacoli e concerti previsti. Tra gli artisti presenti anche Sal Da Vinci e Franco Ricciardi.

Notte Bianca a Scafati con tanti concerti: il programma

Le porte della città si aprono per regalare una notte spettacolare all’insegna dello shopping e del divertimento, tra cabaret, balli, attività per bambini e tanta musica. Ci saranno aree dedicate allo sport e gonfiabili per l’intrattenimento dei più piccoli.

Scafati sarà suddivisa in diverse aree. L’Area 1 in piazza Vittorio Veneto alle 21.30 ospiterà il concerto di Sal Da Vinci. Nell’Area 2, in Cavalcavia Longobardi, si esibirà Tony Tammaro (alle 21:00) seguito dallo show di Franco Ricciardi (alle 23:30).

Nelle Aree 3 e 4, rispettivamente in via Martiri D’Ungheria via G. Vitiello, si susseguiranno esibizioni di ballo e musica live. L’Area 5, in via Martiri D’Ungheria, sarà invasa da un’esposizione di moto Harley Davidson. Dalle 21:00 avrà inizio lo spettacolo dei burattini.

Sfilate, danze e cabaret animeranno l’Area 6 (via Martiri D’Ungheria) mentre nell’Area 7 (via Martiri D’Ungheria) sarà possibile cimentarsi in attività sportive e divertirsi sui gonfiabili. Nell’Area 8 si terrà l‘esposizione Auto d’Epoca e l’esibizione del gruppo di musica popolare O Lion.

“La Notte Bianca è un momento di aggregazione e opportunità economica per una città che vuole tornare a vivere, ad essere attrattiva, invidiata, la migliore” – ha dichiarato il sindaco di Scafati, dottor Angelo Pasqualino Aliberti.

“Questo sarà solo il primo dei grandi eventi che abbiamo in mente per Scafati. L’idea è quella di un calendario di appuntamenti da gennaio a dicembre” – ha annunciato il vicesindaco Teresa Formisano.