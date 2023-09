Napoli, riprendono le visite al Giardino Pensile di Palazzo Reale: il panorama è da sogno

Riprendono le visite al Giardino Pensile del Palazzo Reale di Napoli, la splendida terrazza affacciata sul mare rimaste finora sospese al pubblico per motivi di sicurezza legati al caldo eccessivo registrato durante questi ultimi mesi.

Giardino Pensile del Palazzo Reale di Napoli: riprendono le visite

“Riprendono le visite al Giardino Pensile. Dopo la sospensione temporanea dovuta alle alte temperature, riprendono le visite al giardino sulla splendida terrazza sul mare di Palazzo Reale“ – è l’annuncio diffuso sui canali ufficiali del celebre sito partenopeo.

Un luogo meraviglioso, immerso nella natura, che dalla sua splendida balconata regala viste mozzafiato sul Golfo di Napoli, con il Vesuvio sullo sfondo. Un vero e proprio gioiello in cui si combinano la splendida pavimentazione, le panchine lavorate, la varietà di piante e fiori ma soprattutto lo splendido panorama.

Varcando la soglia d’ingresso del Palazzo Reale napoletano, sarà possibile, dunque, non solo addentrarsi tra le meraviglie degli Appartamenti Storici o fermarsi nel suggestivo Giardino Romantico, ma anche lasciarsi guidare alla scoperta di uno dei luoghi più incantevoli della città: il caratteristico Giardino Pensile, quasi sospeso tra cielo e mare.

Le visite al Giardino Pensile si effettuano tutti i giorni, eccetto il mercoledì, negli orari e nelle modalità di seguito elencate:

Accesso senza guida o per gruppi con guida turistica : dal lunedì al venerdì (eccetto mercoledì) ore 11 – 12 – 13 – 15:15; sabato ore 13 e 14:30; domenica ore 15:15. Durata 15 minuti, costo 2 euro a persona (+ biglietto del museo).

: dal lunedì al venerdì (eccetto mercoledì) ore 11 – 12 – 13 – 15:15; sabato ore 13 e 14:30; domenica ore 15:15. Durata 15 minuti, costo 2 euro a persona (+ biglietto del museo). Visita guidata a cura di CoopCulture: sabato ore 11 – 12 – 16:30 – 17.15; domenica e giorni festivi ore 11 – 11:45 – 12:30; dal lunedì al venerdì (eccetto mercoledì) ore 10 solo per gruppi scolastici o di adulti su prenotazione. Durata 40 minuti, costo 5 euro a persona (+ biglietto del museo).

E’ consigliabile prenotare la visita online. Ai visitatori che non hanno prenotato è garantita la partecipazione previa verifica in biglietteria dei posti disponibili e fino ad esaurimento degli stessi. Durante le giornate ad ingresso gratis, come la Domenica al Museo, il Giardino Pensile resta chiuso per motivi di sicurezza.