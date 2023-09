Bufala Fest a Napoli, il regno della mozzarella: un pianoforte per Giò e menù da 15 euro

Napoli – Slitta al 7 settembre la data di inaugurazione del Bufala Fest – Non solo mozzarella, il festival dedicato alle specialità della filiera bufalina, nonché uno degli eventi più attesi dalla cittadinanza, che quest’anno si terrà in piazza Municipio fino a lunedì 11. La Direzione Organizzativa della kermesse ha annullato tutte le attività previste per mercoledì 6 settembre nel rispetto della memoria del giovane musicista Giovanbattista Cutolo e del lutto cittadino proclamato dal Comune di Napoli.

Bufala Fest, l’evento dedicato alla mozzarella a Napoli

“L’omicidio di Giovanbattista Cutolo ci ha sconvolti. Avevamo iniziato l’allestimento in piazza Municipio poi abbiamo appreso dei funerali e abbiamo bloccato l’evento che dovevamo aprire il 6 settembre alle 12:30 con il sottosegretario all’agricoltura La Pietra. Con il lutto cittadino proclamato dal sindaco Manfredi, abbiamo spostato l’evento che si terrà dal 7 all’11 settembre“ – ha affermato Antonio Rea, direttore organizzativo di Bufala Fest.

“Quello di quest’anno è il settimo Bufala Fest e avrà un nuovo vestito, si fa per la prima volta in piazza Municipio, una location nuova per Napoli e per noi. Per raggiungere in maniera comoda e conveniente il luogo della manifestazione, abbiamo stretto un accordo con ANM che metterà a disposizione un servizio combinato parcheggio più tram con corsa diretta Brin – Piazza Municipio, dalle 12 alle 16 e dalle 18:30 alla mezza, ad un prezzo complessivo di 5 euro” – ha continuato.

Il ragazzo ucciso proprio nei pressi della centrale piazza, sarà ricordato durante tutta la durata dell’evento. A confermarlo è Francesco Sorrentino: “Come direttore artistico sono amareggiato e arrabbiato in questi ultimi giorni dopo l’omicidio di Giovanbattista. Ci saranno animazioni ma rivolte ai bimbi, con artisti di strada, e ci sarà un pianoforte per la comunità. Chi vorrà ricordare il nostro Giò Giò potrà sedersi e ricordarlo con dei brani della storia di Napoli”.

Si susseguiranno 5 giornate all’insegna dei sapori della tradizione campana e delle svariate prelibatezze a base di mozzarella di bufala campana DOP, uno dei prodotti tipici che rende la nostra Regione famosa in tutto il mondo. Cittadini e turisti potranno perdersi tra i diversi stand allestiti nella centralissima piazza Municipio, degustando le specialità dei diversi chef pronti a deliziare anche i palati più esigenti con una ricchissima offerta gastronomica.

Dagli antipasti ai primi passando per le pizze, i secondi e gli immancabili dolci: per gli amanti della buona tavola ci sarà davvero l’imbarazzo della scelta. Pasta e patate con provola, risotto con gamberi e colatura di bufala, panini con polpette di bufala, provola di bufala e parmigiana di melanzane, cheesecake con ricotta di bufala sono solo alcune delle proposte già annunciate dai ristoratori che prenderanno parte alla kermesse.

L’accesso al Villaggio del Bufala Fest è gratuito così come la visione degli show cooking nell’Arena del Gusto. Chi vuole usufruire delle proposte di menù pensate per l’evento può scegliere tra 3 tipologie di ticket:

● Menù Adulto dal costo di euro 18,00 e comprende: 1 pasto; 1 bevanda; 1 dolce o gelato o salato; 1 caffè; 1 liquore;

● Menù Bambino dal costo di euro 15,00 e comprende: 1 pizza o 1 Buffy burger; 1 bevanda analcolica; 1 graffa o 1 gelato;

● Menù Gluten Free dal costo di euro 16,00 e comprende: 1 primo o 1 pizza; 1 bevanda e 1 dolce o 1 gelato.

Sul sito ufficiale dell’evento, alla sezione “Salta la Fila”, è possibile acquistare in anticipo il ticket menù evitando la coda alle casse e ricevendo un bellissimo omaggio dell’evento. Di seguito gli orari di apertura del Villaggio di Bufala Fest: dalle 12:30 alle 15:30 e dalle 19:00 a mezzanotte.