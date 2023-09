Pizzette gratis per tutti a Napoli, apre il nuovo store Porzioni di Pizza: quando e dove

Questa sera, martedì 5 settembre, sarà inaugurata la nuova sede di Porzioni di Pizza, la catena di pizzette e focacce del maestro pizzaiolo Errico Porzio che aprirà in Corso Umberto I a Napoli, nella cosiddetta zona dei Quattro Palazzi: anche questa volta, per l’occasione, saranno offerte pizze gratis a tutti.

Napoli, Porzioni di Pizza apre al Corso Umberto: pizze gratis per tutti

Porzio annuncia l’apertura dell’undicesima sede dedicata alle celebri focacce, accompagnate da gustosi fritti e sfiziosità. Questa volta, il nuovo punto vendita aprirà proprio nel cuore di Napoli, nella zona conosciuta anche come Rettifilo.

“Vi aspetto martedì 5 settembre dalle 19 alle 21 in Corso Umberto I, ai Quattro Palazzi. Mi raccomando, venite in decine. Ma che dico in decine? In centinaia! Ma che dico in centinaia? In migliaia! Perché pure questa volta se magna e nun se pava, offro io“ – ha annunciato Porzio attraverso un video diffuso sui suoi canali social.

Il format Porzioni di Pizza nasce nell’ottobre 2019, con la sede di via Epomeo, per dedicarsi alla preparazione delle pizze in teglia, realizzate con i migliori ingredienti di prima qualità, che spaziano dai gusti classici a quelli di una tradizione rivisitata fino al gourmet contemporaneo. Il tutto su basi di pizza caratterizzate da un impasto ad alta idratazione ottenuto con tecniche del tutto personalizzate che rendono un crunch esterno e una morbidezza interna al prodotto.

Porzio si avvia, dunque, verso una nuova apertura dopo il grande successo dell’inaugurazione dello scorso marzo quando, in occasione dell’apertura del nuovo locale sul lungomare di Napoli, aveva deliziato gli ospiti con pizze e prelibatezze gratuite. L’ultimo store Porzioni di Pizza, invece, è stato inaugurato pochi mesi fa in via Bartolo Longo, nel quartiere Ponticelli (Napoli).