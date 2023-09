Dal 7 settembre, a partire dalle 18, il Museo delle Illusioni allestito presso la Chiesa delle Crocelle ai Mannesi si arricchirà di nuove installazioni grazie all’introduzione della realtà virtuale. Il viaggio tra le percezioni fittizie e ingannevoli sarà reso ancor più magico dal potere della realtà digitale che catapulterà i visitatori verso mondi unici e surreali.

Museo delle Illusioni a Napoli: ora c’è anche la realtà virtuale

“Indossate i visori e preparatevi ad entrare in un universo di illusioni, colori e forme uniche. Da settembre la realtà virtuale vi condurrà in un viaggio straordinario” – è l’annuncio diffuso sui social per comunicare al pubblico la nuova grande novità.

Il Museo delle Illusioni rappresenta un luogo magico, costellato di oltre 70 installazioni che dimostrano come la percezione del reale sia spesso ingannevole. Varcando la soglia della chiesa partenopea, tra illusioni ottiche, stanze e impianti scenici, gli spettatori si troveranno a fare i conti con sorprendenti scoperte, divertendosi con la distorsione della realtà e scattando foto bizzarre da condividere con gli amici.

Da domani, 7 settembre, il percorso tra misteri e illusioni sarà reso ancor più suggestivo dalla riproduzione di un ambiente interamente digitale che simula la realtà effettiva attraverso appositi visori che daranno l’impressione, a chi li indossa, di trovarsi letteralmente altrove.

In occasione dell’inaugurazione della realtà virtuale, è stata lanciata un’apertura gratuita serale proprio per la serata del 7 ma, come comunicato dagli organizzatori, le prenotazioni per tutte le fasce orarie sono andate sold out in meno di un’ora, a conferma del grande successo riscosso dal sito.

Il Museo, inaugurato lo scorso 12 agosto, è visitabile dal lunedì al giovedì dalle 10 alle 19, dal venerdì alla domenica dalle 10 alle 22. Si trova nella Chiesa delle Crocelle ai Mannesi, in piazza Crocelle, vicoletto S. Giorgio ai Mannesi 6 (all’angolo di via Duomo, di fronte al famosissimo murale di San Gennaro).

Di seguito i prezzi dei biglietti:

Intero 15 euro per gli adulti dai 18 ai 64 anni;

Ridotto 11 euro per ragazzi dai 6 ai 17 anni, studenti fino ai 25 anni e over 65, insegnanti, personale medico, forze dell’ordine, accompagnatori di disabili;

Scuole 6 euro;

Biglietto gratis per bambini da 0 a 5 anni e disabili;

Pacchetto 3 di 33 euro per 2 adulti + 1 bambino;

Pacchetto 4 di 44 euro per 2 adulti + 2 bambini o 1 adulto + 3 bambini;

Pacchetto 5 di 55 euro per 2 adulti + 3 bambini o 1 adulto + 4 bambini;

Pacchetto 6 di 66 euro per 2 adulti + 4 bambini o 1 adulto + 5 bambini.