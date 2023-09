Il MANN apre di sera, dalle spettacolari sale alla mostra di Picasso: ingresso a 3 euro

Da giovedì 7 settembre tornano Le sere del MANN, l’iniziativa che consente di visitare il Museo Archeologico di Napoli in orario serale acquistando un biglietto dal costo simbolico di 3 euro. Le aperture straordinarie saranno garantite tutti i giovedì di settembre.

A Napoli le sere del MANN: aperture serali del Museo a 3 euro

L’accesso serale al sito per tutti i giovedì del mese (7, 14, 21 e 28 settembre) è un’iniziativa che rientra nell’ambito del Piano di Valorizzazione. Dalle 19 alle 22:30, con ultimo ingresso alle 22, cittadini e turisti potranno ammirare le sale e le collezioni dello straordinario sito partenopeo, con un biglietto d’ingresso dal costo simbolico di soli 3 euro.

Sarà possibile non solo aggirarsi tra le meraviglie del MANN ma anche prendere parte alle conferenze e alle visite guidate in programma. In particolare il giorno 14, alle ore 20, nel Giardino delle Fontane, si terrà la conferenza Incontro di culture nell’antica India di Nord-Ovest, l’arte di Gandhara a cura di Laura Giuliano.

Il 21 settembre, alle ore 20 ancora nel Giardino delle Fontane, ci sarà la presentazione del libro Mosaico di Alessandro di Luigi Spina, con contributi di Paolo Giulierini, Valeria Sanpaolo e Fausto Zevi. Il 28, giorno di chiusura della rassegna, sempre alle 20 nel Giardino delle Fontane, sarà dato spazio alla conferenza 1940-1945: il Museo e la guerra attraverso le pagine del Taccuino napoletano di Amedeo Maiuri.

Le sere del MANN consentiranno ai visitatori di partecipare alle visite guidate gratuite alla mostra Picasso e l’Antico, a cura del personale del museo. Di seguito gli orari: 7 settembre alle 20:30, 21 e 21.30; 14, 21 e 28 settembre alle 21:15 e 21:30. Per questo tipo di attività è necessario prenotarsi collegandosi al sito Eventbrite.

Visto l’enorme successo raggiunto, la mostra dedicata al grande artista spagnolo, curata da Clemente Marconi e inaugurata lo scorso 5 aprile, è stata prorogata: inizialmente aperta fino al 27 agosto, sarà visitabile fino al 2 ottobre 2023.

RIEPILOGO INFO

Cosa: Le sere del MANN;

Quando: 7, 14, 21 e 28 settembre 2023 dalle 19 alle 22:30;

Dove: MANN, Museo Archeologico Nazionale di Napoli.