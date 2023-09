Tra Bufala Fest, street food, festival del dolce ed eventi gratis: cosa fare nel weekend

Per chi ancora non sa cosa fare nel prossimo weekend, Vesuvio Live ha selezionato gli eventi più interessanti che si terranno a Napoli e dintorni nelle giornate dell’8, 9 e 10 settembre 2023 in modo da poter fornire a cittadini e turisti validi suggerimenti per trascorrere un fine settimana indimenticabile. Di seguito l’elenco.

Weekend a Napoli e dintorni: gli eventi dell’8, 9 e 10 settembre

Bufala Fest a Napoli. Slitta al 7 settembre la data di inaugurazione del Bufala Fest – Non solo mozzarella, il festival dedicato alle specialità della filiera bufalina, nonché uno degli eventi più attesi dalla cittadinanza, che quest’anno si terrà in piazza Municipio fino a lunedì 11.

Sagra del Pesce. Torna dall’8 al 10 settembre la Sagra del Pesce di Ercolano, uno degli appuntamenti più attesi di fine estate tra buon cibo, mare e musica. A partire dalle 20:30, in via dei Papiri Ercolanesi, tutti avranno la possibilità di assaggiare svariate prelibatezze a base di pesce fresco e non solo, all’interno di una confortevole location dotata di parcheggio.

Festa della Pasta di Gragnano. Dall’8 al 10 settembre 2023 torna la Festa della Pasta di Gragnano, uno degli eventi culinari più attesi in Campania per celebrare la specialità gragnanese, famosa in tutto il mondo. Si susseguiranno 3 giorni di festa, a ingresso gratis, tra divertimento e prelibatezze alla portata di tutti.

Eventi gratis al Molosiglio. Parte il 27 agosto Estate in prima, il programma di eventi gratis che si terranno nella splendida location del Molosiglio di Napoli con cinema all’aperto, concerti e visite guidate alla Galleria Borbonica.

Vedi Napoli d’estate e poi torni. Prosegue la rassegna di eventi gratis – tra spettacoli, concerti e feste patronali – che animerà i luoghi più iconici della città dal 13 luglio al 13 ottobre. Qui il programma completo.

Museo delle Illusioni. Dal 7 settembre, a partire dalle 18, il Museo delle Illusioni allestito presso la Chiesa delle Crocelle ai Mannesi si arricchirà di nuove installazioni grazie all’introduzione della realtà virtuale. Il viaggio tra le percezioni fittizie e ingannevoli sarà reso ancor più magico dal potere della realtà digitale che catapulterà i visitatori verso mondi unici e surreali.

Festival del Gelato Artigianale. Dal 7 al 10 settembre il lungomare di Salerno ospiterà GelatiAmo, il primo Festival del Gelato Artigianale Italiano, uno degli eventi dedicati al dolce più amato dell’estate, pronto a stupire gli ospiti con tanti gusti e novità inedite.

International Street Food. La VII edizione dell’International Street Food, la più importante manifestazione di Street Food esistente in Italia, arriva in Campania: si terrà dall’8 al 10 settembre in piazza Mazzini a Santa Maria Capua Vetere (Caserta). L’ingresso è gratis.

Festa della Nocciola. Dall’8 al 10 settembre a Baiano, in provincia di Avellino, si terrà la grande Festa della Nocciola, uno degli eventi più importanti dedicato alla delizia campana, giunto alla sua XXIX edizione. L’ingresso è gratis.

Lo show dei motori. Dall’8 al 10 settembre al Polo Fieristico A1Expò di San Marco Evangelista, in provincia di Caserta, arriva Truck in Sud, uno degli eventi dedicati agli amanti dei motori, giunto alla sua nona edizione.

Cinema all’aperto. È partita la rassegna Rione Terra, a spasso nel cinema 2023 che prevede, fino al 10 settembre, la proiezione di film all’aperto nell’incantevole sito puteolano consentendo al pubblico la visione dei più grandi titoli del panorama cinematografico, sotto le stelle, avvolti dall’odore del mare.

Arte Virtuale Experience con Monet, Van Gogh e Klimt. Arte Virtuale Experience arriva a Vico Equense: la grande mostra immersiva dal 28 luglio al 24 settembre animerà gli spazi del palazzo storico comunale per consentire ai visitatori di scoprire e immergersi a 360 gradi nei capolavori di tre grandi artisti che hanno influenzato il mondo dell’arte e della pittura. La mostra è aperta tutti i giorni, osservando i seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 23; sabato, domenica e festivi dalle 10:30 alle 23 con orario continuato.