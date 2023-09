A Napoli parte Affabulazione, il progetto culturale che coinvolgendo sei municipalità darà il via ad un ricco programma di eventi gratis tra concerti, spettacoli di danza e teatro, in programma fino a novembre. Si tratta di più di 100 appuntamenti con tanti omaggi ad alcuni dei grandi personaggi partenopei come Pino Daniele, Totò e Enrico Caruso.

Affabulazione, oltre 100 eventi gratis a Napoli tra concerti e spettacoli: programma

Promosso dal Comune di Napoli e finanziato dal Fondo Nazionale per lo Spettacolo della Direzione Generale Spettacolo del Ministero della Cultura, il progetto culturale Affabulazione, dopo il successo di pubblico e critica dello scorso anno, torna con il titolo Espressioni della Napoli Policentrica.

L’ampio cartellone della kermesse – che punta a celebrare gli artisti che hanno fatto la storia di Napoli, da Pino Daniele a Totò, Enrico Caruso, Dacia Maraini, Pier Paolo Pasolini, Aldo Masullo – è stato presentato a Palazzo Cavalcanti da Sergio Locoratolo, coordinatore Politiche culturali del Comune di Napoli e Andrea Mazzucchi, consigliere del Sindaco di Napoli su Biblioteche e Programmazione culturale integrata.

Si susseguiranno più di 100 spettacoli, rassegne e laboratori che si svolgeranno in alcuni dei luoghi già coinvolti nella scorsa edizione di Affabulazione, giunta ora alla seconda edizione, come il Teatro NEST, il Centro Asterix e le Officine San Carlo ma anche luoghi insoliti, come la casa circondariale “Salvia” (Poggioreale), l’oasi WWF cratere degli Astroni e l’Auditorium Porta del Parco di Bagnoli. E ancora chiese, parchi, giardini e teatri.

Tra gli altri artisti coinvolti, prenderanno parte ai progetti Paolo Caiazzo, Gian Maria Cervo, Vincenzo Comunale, Francesco Di Bella, Francesco Di Leva, Fundacion Epica La Fura dels Baus, Gaetano Di Vaio, Carlo Faiello, Lucariello, PeppOh, Patrizio Rispo, Gino Rivieccio, Francesca Rondinella, Elisabetta Serio, Peppe Servillo, Daniele Sepe, Rafael Spregelburd, Emilia Zamuner.

Di seguito il programma completo degli eventi in programma a partire dal 18 settembre.