Spettacolo unico in Campania, c’è Sirenes: lo show delle sirene in mare a ingresso gratis

Uno spettacolo unico in Italia andrà in scena domani, 9 settembre, nello splendido borgo di Atrani: si tratta di SIRENES le figlie del Dragone, uno show magico che vedrà esibirsi nuotatrici professioniste nelle vesti di sirene nel mare della Costiera amalfitana, tra giochi di luci, colori e fuochi d’artificio. L’ingresso è gratis.

SIRENES ad Atrani: lo spettacolo delle sirene in mare a ingresso gratis

Atrani torna ad ospitare Meraviglie – I sentieri dei sensi, la manifestazione finanziata dalla Regione Campania, nell’ambito del progetto Campania Divina, che si avvale della direzione artistica di Alfonso Cavaliere. L’appuntamento è per sabato 9 settembre alle 21:30 quando prenderà il via il primo spettacolo dedicato alle sirene con una squadra di nuoto sincronizzato.

Prenderanno parte all’evento l’americana Hannah Mermaid (prima sirena freelance professionista al mondo, protagonista del film Premio Oscar The Cove e della serie Netflix Merpeople) e oltre venti sirenette provenienti da tutto il mondo che regaleranno emozioni uniche agli spettatori, fluttuando nelle acque cristalline della celebre Costiera. Racconteranno la storia delle figlie del Dragone che sintetizzano nella loro essenza elementi quali terra e mare, fuoco e acqua.

Non andranno in scena soltanto splendide e coloratissime sirene ma anche ninfe marine, interpretate da atlete di nuoto sincronizzato diretta da Roberta Farinelli e Letizia Nuzzo. Ad arricchire lo spettacolo i fuochi d’artificio in mare, metafora della forza del dragone che libera le sue fiamme in acqua.

Prima ancora, partirà il via dei Dogi con la parata del Dragone, accompagnato per le strade di Atrani da performance di fuoco, tamburi e sbandieratori Città Regia di Cava de’ Tirreni. I corpi degli artisti saranno trasformati dalle straordinarie mani della bodypainter professionista Veronica Bottigliero.

SIRENES è uno spettacolo ideato e diretto da Alessandro D’Auria e realizzato dall’associazione culturale KORAKORA. La data dello spettacolo non è stata scelta a caso ma vuole ricordare l’alluvione che nel 2010, proprio il 9 settembre, sommerse Atrani e provocò la morte della giovane Francesca Mansi, cui è dedicato lo spettacolo.

“Il mio obiettivo è quello di creare esperienze straordinarie per il pubblico e Sirenes ci riesce perché spalanca le porte su un mondo magico in cui le sirene sono esseri reali” – ha commentato il regista D’Auria.