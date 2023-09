A Napoli torna BaccalàRe: 6 giorni di buon cibo, degustazioni gratis e spettacoli

Dal 14 al 19 settembre 2023 torna a Napoli BaccalàRe, la manifestazione culinaria dedicata al baccalà, giunta alla sesta edizione, nonché uno degli eventi più attesi dalla cittadinanza che quest’anno si terrà in una location d’eccezione: la sede del lungomare partenopeo lascerà spazio alle suggestive sale del Maschio Angioino, rendendo la grande festa ancor più magica.

BaccalàRe torna a Napoli: 6 giorni di cibo e spettacoli

Sarà uno dei simboli di Napoli ad ospitare, per tutte le 6 serate, stand e cucine con i migliori chef, maestri pizzaioli e pasticcieri pronti a deliziare anche i palati più esigenti con piatti di alta qualità e ricette imperdibili, soprattutto per gli amanti del baccalà.

Per tutta la durata dell’evento sono previsti: aperibaccalà e cocktail bar; corsi di approccio al vino gratuiti a cura dell’A.I.S Associazione Sommelier di Napoli e degustazioni di formaggi gratuite dell’Onaf Associazione nazionale Assaggiatori Formaggi (previa prenotazione all’indirizzo mail baccalare@gmail.com); seminari tecnico scientifici sui prodotti ittici campani; seminari culturali dedicati al contrasto dello spreco alimentare.

Non mancherà l’intrattenimento con performance artistiche, artisti di strada e tanto altro. Sarà possibile prendere parte all’evento dal lunedì al sabato dalle 18:30 a mezzanotte, la domenica dalle 12:00 a mezzanotte. Nella giornata inaugurale del BaccalàRe, il 14 settembre alle 20:30, si svolgerà una cena di beneficenza con la partecipazione di chef stellati, pizzaioli rinomati e pastry chef internazionali che interpreteranno il baccalà e lo stoccafisso in modo magistrale.

I commensali saranno accolti nella splendida Sala dei Baroni del Maschio Angioino per immergersi in un percorso di gusto unico e innovativo. Il ricavato della serata sarà devoluto in beneficenza all’Istituto Nazionale dei Tumori IRCCS Fondazione Pascale di Napoli. Per partecipare è necessario acquistare il biglietto tramite il sito ufficiale dell’evento. Il ticket per prendere parte al galà di beneficenza ha un costo di 70 euro.

RIEPILOGO INFO

Cosa: BaccalàRè, l’evento dedicato al baccalà;

Quando: dal 14 al 19 settembre 2023;

Dove: Maschio Angioino, Napoli.