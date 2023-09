San Gennaro, la grande festa a Napoli: corteo storico fino a piazza Mercato e spettacoli

Il Comitato promotore per la candidatura Unesco del culto e devozione popolare di San Gennaro a Napoli e nel Mondo, in occasione della festività del Santo Patrono, tra gli eventi religiosi più sentiti dalla popolazione, lancia una serie di iniziative per la Festa patronale 2023 con un grande corteo storico che si muoverà per le strade della sabato 16 settembre.

A Napoli il corteo storico per la Festa di San Gennaro 2023

Nella giornata di domani, 12 settembre, il Comitato si riunirà alle ore 11 nella Cappella del Tesoro di San Gennaro, all’interno della chiesa Cattedrale-Duomo di Napoli, per illustrare le prossime iniziative a sostegno della candidatura.

Nel corso della conferenza saranno illustrati gli ultimi passi fatti per la presentazione del dossier Unesco e si annuncerà l’evento di rievocazione storica che, sotto l’egida del Comitato promotore, con il patrocinio morale del Comune di Napoli, si terrà sabato 16 settembre a partire dalle ore 16.

L’evento, giunto alla sesta edizione, è la rievocazione di un fatto storico unico nel suo genere: quello avvenuto il 13 gennaio del 1527 quando la Città di Napoli, rappresentata dagli Eletti dei Sei Sedili, sottoscrisse il contratto notarile con San Gennaro che portò alla nascita della Eccellentissima Deputazione della Cappella del Tesoro di San Gennaro.

Il corteo storico vedrà sfilare circa 200 rievocatori storici, afferenti a diverse associazioni, coordinate da I Sedili di Napoli-Onlus, membro fondatore del Comitato promotore. Tra queste: Fantasie d’Epoca di Napoli; Pistonieri Santa Maria del Rovo di Cava de’ Tirreni; Corteo Carlo V dell’Istituto L. Einaudi di San Severo (FG); La Compagnia La Rosa e la Spada di Napoli; I Cavalieri della Pergamena Bianca di Cava de’ Tirreni.

Dalla Basilica di Maria SS. del Carmine Maggiore, alle 16:30 il corteo attraverserà il centro storico fino a raggiungere il sagrato della Cattedrale di via Duomo dove alle 17:30 daranno il via alla teatralizzazione della sottoscrizione del contratto, a cura di attori coordinati da Angelantonio Aversana.

Il corteo si porterà, poi, in piazza Mercato dove sarà allestita una esposizione didattica degli antichi mestieri, a cura dell’Associazione Vita Antiqua. In più andrà in scena lo spettacolo equestre della Giostra del Carusiello, in memoria degli antichi giochi cavallereschi che si disputavano in epoca spagnola in onore di San Gennaro.