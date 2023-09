Torna il grande Festival delle Mongolfiere: in volo sui Templi, vista mozzafiato sul mare

Torna in Campania uno degli eventi più attesi dell’anno: il Festival Internazionale delle Mongolfiere che si terrà dal 30 settembre all’8 ottobre 2023 nell’area archeologica di Paestum, in provincia di Salerno.

Festival Mongolfiere 2023 a Paestum: voli e panorami da sogno

Per 9 giorni il cielo si riempirà di colori, regalando emozioni uniche a cittadini, turisti e visitatori che potranno ammirare dall’alto lo spettacolo dei templi di Paestum, il mare mozzafiato del litorale campano e le bellezze del Cilento.

Si parte sabato 30 settembre con l’apertura alle 10:30 del Parco delle Mongolfiere, con ingresso al costo di 5 euro per gli ospiti dai 12 anni in poi. Oltre alle coloratissime mongolfiere ci saranno anche grandi aquiloni, artisti di strada, area giochi per bambini e una zona ristorazione con bar e pizzeria.

Alle 15 partirà la vendita dei biglietti per il volo vincolato, quello pensato per i più timorosi che potranno salire a bordo di una mongolfiera che, rimanendo ancorata a terra in tutta sicurezza con apposite funi, si alzerà di circa 20/25 metri. Il costo è di 15 euro per gli adulti e 10 per i bambini. Alle 17 seguirà la preparazione e il decollo delle mongolfiere per il volo libero e alle 17:30 partiranno i primi voli vincolati.

Il primo ottobre il villaggio aprirà alle ore 10 ma già a partire dalle 7:30 si svolgeranno i primi voli liberi. Nel pomeriggio, ancora alle 17:30, sarà la volta dei voli vincolati, preceduti dall’esibizione degli sbandieratori e Musici dei Feudi del Cilento e Vallo di Diano.

Dal 2 al 5 ottobre (eccetto il 3 ottobre, giorno di riposo) alle 17 si effettueranno i voli liberi. Il 6 ottobre, subito dopo quello libero, saranno garantiti anche i voli vincolati. Il 7 e 8 ottobre i voli liberi si terranno alle 7:30 e alle 17:00 mentre quelli vincolati alle 17:30. Il gran finale è previsto domenica alle 20:30, con la chiusura ufficiale del Festival.

Per informazioni e prenotazioni sui voli liberi è possibile contattare il numero 351 732 2802 oppure inviare una mail a info@paestumballoon.it. Per i voli vincolati bisogna acquistare il ticket sul posto, per maggiori informazioni e il programma dettagliato basta collegarsi al sito Vivere Paestum.