Magia a Napoli, spettacolo di luci e suoni ai Bipiani di Ponticelli: l’ingresso è gratis

Il 14 settembre alle ore 21, in prima nazionale, e in replica venerdì 15 settembre, lo spettacolo EXAUDI inonderà di suoni e colori i Bipiani di Ponticelli, nella periferia est di Napoli. L’ingresso è gratis.

Ai Bipiani di Ponticelli c’è Exaudi: spettacolo di suoni e colori gratis per tutti

EXAUDI è uno spettacolo che ha come protagonisti diversi artisti professionisti e gli abitanti dei Bipiani, termine con cui si identificano i palazzi costruiti a seguito del disastroso terremoto del 1980, che dovevano accogliere temporaneamente gli sfollati.

EXAUDI appresenta la tappa conclusiva della sesta edizione di #foodistribution, progetto ideato e prodotto da Manovalanza, un’associazione napoletana di promozione sociale, fondata da Adriana Follieri e Davide Scognamiglio.

Curato da Davide Scognamiglio e Daniele Ciprì, con la consulenza scientifica di Rosario Sommella, il progetto definisce l’azione di creazione artistica e di coesione sociale attraverso cui piccole e grandi comunità urbane, perlopiù di aree periferiche, entrano in relazione diretta e continuativa con le Arti della scena partecipando attivamente alle varie fasi che precedono il conclusivo allestimento teatrale. La regia è di Adriana Follieri.

Prima ancora di mettere in scena lo spettacolo, #fooddistribution ha dato vita ad un lungo processo creativo partecipato, iniziato nell’estate del 2022, avvicinandosi agli abitanti dei Bipiani attraverso momenti di scambio e conversazioni, in modo tale da individuare le giuste tematiche per il nuovo allestimento site-specific.

Lo stesso titolo si rifà alle esigenze dei cittadini del posto: EXAUDI vuole avvicinare simbolicamente alla tensione emotiva che prepara l’esaudirsi dell’antico desiderio abitativo. Il Comune di Napoli, infatti, ha previsto l’abbattimento dei Moduli Abitativi Provvisori e la costruzione delle nuove case per gli aventi diritto con i fondi del PNRR.

L’ingresso allo spettacolo è gratuito ma è necessario prenotarsi mandando una mail all’indirizzo foodistribution@manovalanza.it. Il progetto si avvale del sostegno del Ministero della Cultura e del patrocinio del Comune di Napoli. È realizzato in co-produzione con la Fondazione Pietà dei Turchini per gli aspetti dedicati al suono e con la Coop4Art per la cura e gestione dello spazio urbano e delle strutture dedicate al pubblico, con la consulenza musicale di Guido Barbieri e con la collaborazione con Arci Movie, Accademia di Belle Arti di Napoli e IUO Istituto Universitario Orientale di Napoli.

“Riteniamo importanti eventi di animazione culturale e territoriale come quello di Exaudi ai Bipiani di Ponticelli. La rigenerazione urbana dei Bipiani non può essere intesa esclusivamente come recupero edilizio, ma va accompagnata con azioni sociali e culturali di animazione territoriale. In questo senso, il progetto di Manovalanza interpreta in modo pertinente la relazione tra arte e comunità” – afferma Laura Lieto, vicesindaco e assessore all’Urbanistica.

“In questo progetto di ricerca artistica e scientifica in cui il teatro abita i luoghi e si fa abitare avviene una graduale e delicatissima trasformazione, non un travestimento che investe la superficie e non conosce il potere della durata, né una luce accesa sul quotidiano che spia ed espone un’intimità urbana e personale inviolabile. Avviene, piuttosto, un processo di trasfigurazione che dura nel tempo, con ascolto, rispetto e tutela di tutti gli elementi in campo, persone e luoghi, che partecipano e agiscono attivamente alla creazione di una narrazione specifica e nuova“ – spiegano Scognamiglio e Follieri.