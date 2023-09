Asprinum Festival tra vino, luoghi incantevoli e spettacoli: ci sono LDA e Peppe Iodice

Dal 15 al 24 settembre 2023 a Cesa si terrà l’Asprinum Festival, uno degli eventi più attesi nel Casertano che torna con una nuova edizione ricca di buon cibo e vino Asprinio, visite alle cantine e alla famosa Alberata, spettacoli ed ospiti d’eccezione. Tra gli artisti pronti ad emozionare e divertire il pubblico ci saranno anche LDA e Peppe Iodice.

A Cesa l’Asprinum Festival 2023: tra cibo, concerti e divertimento

La kermesse, che ormai da anni invade di sapori e divertimento il piccolo Comune in provincia di Caserta, è organizzata dalla Pro Loco in collaborazione con il Comune di Cesa e il patrocinio del Ministero dell’Agricoltura e dell’Associazione dei Paesaggi Rurali di Interesse Storico.

Si tratta di una manifestazione che coniuga tradizioni culinarie, momenti culturali, spettacoli e tour alla scoperta delle meraviglie del territorio con l’obiettivo di celebrare la recente iscrizione dell’Alberata d’Asprinio nel Registro Nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico, delle pratiche agricole e delle conoscenze tradizionali. Si tratta, infatti, di un luogo immerso nel verde in cui protagonista assoluto è il vitigno Asprinio che dà vita al celebre e gustoso vino dal quale il Festival prende il suo nome.

L’edizione 2023 si sdoppia in due tipologie di Festival: “e juorno” e “e notte”, entrambi pensati per allietare gli ospiti con un cartellone fitto di appuntamenti nel quale si intrecceranno la passione per il territorio, i piaceri della buona tavola, l’amore per l’arte e per la musica ma soprattutto il desiderio di divertimento e condivisione.

Asprinum Festival: il programma completo

Si parte il 13 settembre con la versione diurna che si apre alle 18 in piazza de Gasperi con l’inaugurazione del murales Eroica (degli artisti Orlando Ratto e Francesco Alterio) e la Gara Miglior Vino Asprinio Annata 2022. Venerdì 15 è in programma alle 18:30, presso la sala Polivalente Siani in piazza De Michele, il convegno Alberata d’Asprinio, tratti identitari del patrimonio paesaggistico e culturale dell’agro aversano seguito, alle 19:30, dal Masterclass del Vino Asprinio, in collaborazione con l’Associazione Italiana Sommelier Caserta e Vitica.

La programmazione diurna prosegue nel weekend, a partire dal mattino. Sabato 16 tornano i giochi in strada con la gara inaugurale del V Torneo di Mazza e Pivezo, prevista per le 10:30 in piazza De Gasperi e ripresa alle 18:00 con il gran finale. Alle 16, invece, spazio alla Gara dello Scalillo in Alberata in località Arena.

L’Asprinum “e juorno” si conclude con una domenica dedicata alle bellezze del territorio: i partecipanti potranno, infatti, prendere parte all’immancabile tour alla scoperta delle Grotte Tufacee e delle corti di Cesa, allietato da assaggi enogastronomici a base di vino Asprinio e prodotti tipici locali ma anche performance di teatro itinerante con attori professionisti che metteranno in scena lo spettacolo Barraccone Clandestino. Le visite sono gratuite ma è obbligatoria la prenotazione al numero 380 319 7076.

Dopo una piccola pausa, il festival riprenderà il 22 settembre con la versione notturna e l’apertura, alle 19, di stand gastronomici ed espositivi che rimarranno in villa Aldo Moro e via Marconi fino a domenica 24. Nel corso delle tre serate sarà possibile assistere agli spettacoli di animazione a cura di Chapeau Party e alla mostra itinerante dedicata all’architetto Luigi Vanvitelli, a cura del Comitato UNPLI Caserta.

Non mancheranno concerti e spettacoli comici in piazza De Michele: il 22 si esibirà Ciccio Merolla con il suo Malatia Tour e subito dopo a varcare il palco sarà Peppe Iodice con Peppyssimo in Tour 2023. Sabato sarà la volta di LDA mentre domenica è previsto un doppio appuntamento: prima il concerto di musica popolare dei Moifa, poi lo show rap a cura di Lefar. Tutti gli spettacolo sono ad ingresso libero.

Le serate saranno allietate, inoltre, da esibizioni di danza, organizzate dalla Fitness Lab. A concludere la rassegna, nella serata di domenica, anche le premiazioni del Miglior Vino Aspirino annata 2022, Gara dello Scalillo e V Palio Mazza e Pivezo.

RIEPILOGO INFO

Cosa: Asprinum Festival;

Quando: dal 13 al 17 settembre versione ‘e juorno, dal 22 al 24 settembre versione ‘e notte;

Dove: Cesa, provincia di Caserta;

Contatti: per visite Alberata e Grotte 380 319 7076; info concerti 391 386 2995; info stand degustativi: 348 882 6861; info generali: 380 508 5288.