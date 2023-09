BaccalàRe, 6 giorni di cibo e spettacoli al Maschio Angioino: programma, menù e prezzi

Dal 14 al 19 settembre, torna BaccalàRe a Napoli, uno degli eventi gastronomici più attesi dalla cittadinanza, dedicato al baccalà, che per l’edizione 2023 lancia una serie di novità: il cambio della location (dal lungomare Caracciolo al Maschio Angioino), l’accesso a pagamento con alcune proposte di menù incluse a prezzi fissi.

BaccalàRe 2023, a Napoli l’evento del baccalà: menù, prezzi, programma

L’evento anche quest’anno gode del patrocinio del Ministero dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare, della Regione Campania, della Città Metropolitana e del Comune di Napoli. La sede del lungomare partenopeo lascia spazio alle splendide sale del Maschio Angioino che, grazie alla kermesse, ospiterà svariati appuntamenti tra show cooking, gala dinner, degustazioni e momenti di approfondimento culturale.

Per tutta la durata della manifestazione sono previsti: aperibaccalà e cocktail bar; corsi di approccio al vino gratuiti a cura dell’A.I.S Associazione Sommelier di Napoli e degustazioni di formaggi gratuite dell’Onaf Associazione nazionale Assaggiatori Formaggi (previa prenotazione all’indirizzo mail baccalare@gmail.com); seminari tecnico scientifici sui prodotti ittici campani; seminari culturali dedicati al contrasto dello spreco alimentare.

Per sei giorni stand e cucine con i migliori chef, maestri pizzaioli e pastry chef saranno pronti a deliziare anche i palati più esigenti, preparando soprattutto un invitante menù a base di pesce, seguendo le tradizioni culinarie campane. Non mancherà l’intrattenimento con performance artistiche con giochi di luce, artisti di strada, musica e cocktail bar.

Nella giornata inaugurale di BaccalàRe, il 14 settembre alle 20.30, si svolgerà un galà di beneficenza nella Sala dei Baroni del Maschio Angioino con i migliori chef stellati. Per partecipare è necessario acquistare il biglietto, tramite la piattaforma Azzurro Service, che ha un costo di 70 euro. Il ricavato della serata sarà devoluto all’Istituto Nazionale dei Tumori IRCCS Fondazione Pascale di Napoli.

Anche l’accesso al Castello, per chi vorrà partecipare alla manifestazione, sarà a pagamento: con un biglietto di 30 euro sarà possibile provare una nuova esperienza enogastronomica degustando un menù d’eccezione composto da una portata a scelta a base di baccalà, bibita a scelta (tra acqua, vino e birra), dolce e caffè.

“Anche per quest’anno abbiamo deciso di puntare sulla qualità e la cura dei dettagli. La partner con la Lofoten seafood e la Seafood From Norway, garantisce un’alta qualità del prodotto che utilizzeremo per la sei giorni dell’evento. A curare la preparazione del baccalà ci saranno chef stellati, maestri pizzaiuoli e pastry chef che proporranno piatti gourmet” – ha sottolineato Vincenzo Varriale, ideatore dell’iniziativa.