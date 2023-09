Apre il Bufala Village, tanta mozzarella e spettacoli per 3 giorni: c’è anche la fattoria

Dal 15 al 17 settembre il Polo Fieristico A1Expò di Caserta Sud ospiterà il Bufala Village, uno dei grandi eventi dedicati alla filiera bufalina che tra mozzarella, pizze e dolci regalerà 3 giorni di gusto e divertimento a grandi e piccini.

Bufala Village, il regno della mozzarella a Caserta: c’è la fattoria

Giunta alla quinta edizione, la manifestazione punta alla valorizzazione del cosiddetto oro bianco, rappresentato in maniera superlativa dagli operatori del settore del Casertano. L’A1Expò si trasformerà in un vero e proprio villaggio dedicato alle specialità bufaline con oltre 30 stand enogastronomici pronti a deliziare gli ospiti con prodotti a base di bufala, dalla mozzarella alla burrata, passando per stracciatella, ricotta, trecce, formaggi vari, pizze, panini, fritti, primi piatti, secondi contorni e dolci.

Disponibili anche soluzioni senza Bufala oltre a mozzarelle, ricotte e conserve da asporto. Il Menù Bufalino, al costo di 15 euro, comprende: sfizio, primo o secondo o panino o pizza, dolce o macedonia o granita, bibita o caffè. Diversamente è possibile scegliere i propri piatti preferiti dal menù à la carte con prezzi da 3 euro al piatto.

All’interno del Bufala Village sarà allestita anche un’area Fattoria Didattica composta da diverse zone: masseria, mangimificio, mungitura, produzione, angolo del casaro e degustazione. Un percorso arricchito da un’area giochi e un selfie set pensato per il divertimento dei più piccoli.

Ricco anche il cartellone degli spettacoli: venerdì 15 alle 22:00 si terrà il concerto de La Maschera, sabato 16 è in programma la Serata della Tammorra mentre domenica 17 sarà la volta dell’esibizione live Suoni Antichi – I Bottari di Macerata Campania.

Non mancheranno show cooking, spettacoli equestri, teatro dei burattini, dimostrazioni sulla preparazione della mozzarella e concorsi dedicati. L’apertura al pubblico del Villaggio nelle giornate di venerdì e sabato è fissata per le 18 mentre domenica 17 sarà operativo dalle 10 fino a mezzanotte. La cerimonia di apertura nella giornata inaugurale è prevista per le 19 in presenza delle istituzioni in rappresentanza degli enti patrocinanti.

“Abbiamo un programma di straordinario interesse culinario, artistico, didattico e ludico-ricreativo e quest’anno abbiamo ampliato ancora di più l’offerta per i nostri visitatori. Un grande sforzo di energia è stato impiegato per l’allestimento della fattoria didattica. Un percorso formativo per i bambini che avranno modo di vedere come avviene la trasformazione del latte a prodotto finito. Un percorso condito anche da giochi e selfie set per allietare la presenza dei nostri piccoli ospiti” – afferma il presidente dell’A1Expò, dottor Antimo Caturano.

“Bufala Village è anche un omaggio alla nostra Terra di Lavoro e alle eccellenze nostrane che ogni giorno compiono grandi sacrifici con risultati straordinari che sono sotto gli occhi ed in questo caso sotto il palato di tutti. Ringrazio tutti gli operatori che hanno aderito alla V edizione di Bufala Village ed invito tutti a venire con i propri figli e nipoti per assistere ad un evento dai sani principi morali e culturali in sintonia con ciò che di più bello ci offre la nostra amata Terra Felix”.