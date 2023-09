Meraviglia a Napoli, spettacoli gratis al Conservatorio San Pietro a Majella: il programma

Prenderà il via il 15 settembre la seconda parte della rassegna I Concerti del Conservatorio 2023, con un cartellone ricco di concerti gratis per i cittadini che si terranno nella splendida cornice della Sala Scarlatti del Conservatorio San Pietro a Majella di Napoli. Si tratta di uno degli eventi a ingresso libero dedicati alla grande musica, in una location d’eccezione.

Concerti gratis al Conservatorio San Pietro a Majella di Napoli

Grandi musicisti allieteranno le serate partenopee con spettacoli di suoni, voci e melodie a partire dal 15 settembre con ultimo appuntamento previsto per il 31 ottobre. Ci saranno omaggi a Maria Callas e Alessandro Manzoni ma anche musica antica ed eventi che vedranno protagonista il maestoso organo a canne della Sala Scarlatti.

Si parte con il concerto inaugurale di venerdì 15 settembre, intitolato Itinerari Barocchi, che vedrà Marco Piantoni, al violino barocco, e Giorgio Cerasoli, al clavicembalo, eseguire musiche di J.F. Rebel, G. Muffat, J. S. Bach, C. P. E. Bach.

Repertori di musica antica saranno anche al centro dei concerti Danze e canzoni strumentali del Rinascimento e Le sonate per fortepiano e violino di W. A. Mozart, rispettivamente in calendario il 9 e 10 ottobre. Non mancherà il tributo a Maria Callas, in occasione del centenario della sua nascita, con 5 appuntamenti ispirati al suo straordinario percorso artistico.

L’altro anniversario celebrato dal Conservatorio sarà quello per i 150 anni della morte di Alessandro Manzoni. Il più grande romanziere italiano sarà ricordato con Lucia e Renzo (E spuse prummise), un’affascinante opera rigorosamente in napoletano che andrà in scena il 25 ottobre. Diversi gli spazi musicali che avranno come protagonista l’organo a canne della Sala Scarlatti.

Tutti gli appuntamenti della manifestazione si svolgeranno nella Sala Scarlatti del Conservatorio di San Pietro a Majella con inizio alle ore 18 e ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. Di seguito il programma completo dei concerti.

Concerti gratis al Conservatorio di Napoli: il programma

Venerdì 15 settembre

Musica antica a S. Pietro a Majella

ITINERARI BAROCCHI

Violino barocco Marco Piantoni, clavicembalo Giorgio Cerasoli

Musiche di J.F. Rebel, G. Muffat, J. S. Bach, C. P. E. Bach

Mercoledì 20 settembre

MOZART E SALIERI

Orchestra del Conservatorio S. Pietro a Majella

Flauto Aldo Serrantini, oboe Umberto D’Angelo

Direttore Giuseppe De Fusco

Musiche di W.A. Mozart, A. Salieri



Mercoledì 27 settembre

IL COMPOSITORE INCONTRA L’ESECUTORE

Sassofoni Francesco Salime, pianoforte Antonio Cocomazzi

Musiche di Antonio Cocomazzi

Venerdì 29 settembre

LA DIVINA MARIA – NEL CENTENARIO DELLA NASCITA DI MARIA CALLAS

Concerto d’apertura

Soprano Rosalba Colosimo

Voce recitante Marco Falovo, pianoforte Francesco Pareti

Con la partecipazione del tenore Giovanni Pio Battaglino

Martedì 3 ottobre

TRIO AGOSTINI – MC GUIRE

Corno Angelo Agostini, Jeffrey McGuire, organo Fabio Agostini

Musiche di A. Vivaldi, J. S. Bach, J. D. Heinichen, C. Franck, C.

Saint-Saens



Venerdì 6 ottobre

EROS E THANATOS

Pianoforte Raffaele Maisano

Musiche di Bach-Busoni, C. Debussy, F. Chopin

Lunedì 9 ottobre

Musica antica a S. Pietro a Majella

DANZE E CANZONI STRUMENTALI DEL RINASCIMENTO

Flauti dolci Paolo Capirci, Tommaso Rossi, Gennaro Caccialino, Alessandro De Carolis, Caterina Lambiase, Emiliano Manna, Sara Massoli, Caterina Murgia

Musiche di A. Orologio, G. Frescobaldi, B. Marini, V. Ruffo, L. Allegri

Mercoledì 11 ottobre

Musica antica a S. Pietro a Majella

LE SONATE PER FORTEPIANO E VIOLINO DI W. A. MOZART

Violino Giuseppe Guida, Fortepiano Francesco Pareti

Giovedì 12 ottobre

La Divina Maria – Nel centenario della nascita di Maria Callas

CINQUE VOCI PER MARIA

A cura del dipartimento di canto Orchestra del Conservatorio S. Pietro a Majella

Venerdì 13 ottobre

LA NUOVA SCUOLA COMPOSITIVA NAPOLETANA

Ensemble Dissonanzen

Musiche di D. Attanasio, W. Aveta, G. Franza, G. Masi, S. Matricano, M. Savastano, F. Sgambati

In collaborazione con l’associazione Dissonanzen

Mercoledì 18 ottobre

ORGANO COME ORGANICO

L’arte di trascrivere, accomodare, adattare, aggiustare, arrangiare e “arrangiarsi” all’organo

Organo Roberto Canali, Alessandra Ciccaglioni, Livia Mazzanti

Musiche di Bach; Bach, Liszt; Liszt, Bach; Canali, De Falla; Ciccaglioni, Bach; Vivaldi, Rota; Mazzanti, Bach; Giullou

Venerdì 20 ottobre

U. S. NAVAL FORCES EUROPE AND AFRICA BAND, WIND ENSEMBLE

Direttore Kelly Cartwright

Lunedì 23 ottobre

La Divina Maria – Nel centenario della nascita di Maria Callas

CONVERSAZIONE CON CECILIA GASDIA

Moderatore Paologiovanni Maione

Nel corso della serata sarà conferito il Premio San Pietro a Majella

Mercoledì 25 ottobre

In occasione del 150° anniversario della morte di Alessandro Manzoni

LUCIA E RENZO (E SPUSE PRUMMISE)

Per voce recitante, soli, coro e orchestra

Orchestra del Conservatorio S. Pietro a Majella

Direttore Mariano Patti

Testo di Raffaele Pisani, musica di Antonio Colonna

Venerdì 27 ottobre

La Divina Maria – Nel centenario della nascita di Maria Callas

CONCERTO DI GALA

Orchestra del Conservatorio S. Pietro a Majella

Soprano Carmen Giannattanasio

Direttore Stefania Rinaldi

Martedì 31 ottobre

L’ORGANO E L’ORCHESTRA

Orchestra giovanile del Conservatorio S. Pietro a Majella

Organo Pietro Russo, direttore Leonardo Quadrini

Musiche di Marco Enrico Bossi.