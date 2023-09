Sabato 16 settembre 2023 a Napoli si terrà la prima edizione del Roller Skating Festival, uno degli eventi sportivi ad ingresso gratis che trasformerà il lungomare Caracciolo in una grande pista di pattinaggio tra show, esibizioni e passeggiate su skateboard e pattini.

Napoli, arriva il Roller Skater Festival sul lungomare Caracciolo

Dalle ore 9 alle 21 professionisti, atleti e amatori potranno dilettarsi tra competizioni federali, show ed esibizioni. La manifestazione è organizzata da Asd OneLine Skating School e Ads Sebs Fiera dello sport, due realtà che da diversi anni divulgano i principi, i valori e i benefici dello sport e che hanno voluto unire le forze per dar vita all’evento più importante del Centro-Sud per gli sport rotellistici.

“In una città che ambisce a diventare Capitale europea dello sport non possono mancare spazi per gli sport rotellistici in grado di favorire l’aggregazione sociale, l’inclusione, e la condivisione di momenti positivi fra i giovani” – ha dichiarato l’assessore allo Sport e alle Pari opportunità, Emanuela Ferrante.

“Siamo pronti per un’altra invasione colorata. Napoli sta vivendo una fioritura senza precedenti. È tangibile l’impegno dell’Amministrazione Manfredi per lo sport e per fare di Napoli la capitale di tutto e la Capitale europea dello sport 2026. Il divertimento è assicurato con l’immensa pista di pattinaggio a cielo aperto nel lungomare più bello del mondo“ – ha evidenziato Sergio Colella, consigliere delegato allo Sport, Giovani ed Eventi della Città Metropolitana di Napoli.

Un altro grande evento che si aggiunge ad un cartellone già ricco di appuntamenti. Oltre alle tante iniziative previste dal progetto Affabulazione, nelle prossime settimane si terrà la prima grande Festa di San Gennaro a San Gregorio Armeno e prenderà il via il programma di spettacoli gratuiti al Conservatorio San Pietro a Majella. Il Maschio Angioino, invece, ospiterà il BaccalàRe, l’evento dedicato al baccalà e alle tradizione culinarie campane.