Torna la Passeggiata Lavica con l’AEC: aperitivo sul Vesuvio con vista mozzafiato

Torna l’appuntamento con la Passeggiata Lavica dell’AEC, Associazione Eco Culturale di Torre del Greco: insieme a loro i ragazzi dell’Associazione Fenice di Casal di Principe e dell’AUSF – Associazione Universitaria Studenti Forestali di Napoli.

Passeggiata Lavica nel Parco Nazionale del Vesuvio

La passeggiata prenderà il via domenica 24 settembre 2023 alle 9.00 alla rotonda di Via Vesuvio ad Ercolano: si partirà poi alla volta del sentiero n.9 denominato Fiume di Lava, uno dei sentieri del Parco Nazionale del Vesuvio. Un evento riservato a chi ama fuggire dal caos della città ed immergersi in un’esperienza magica e ricca di nozioni scientifiche grazie agli esperti che accompagneranno durante l’escursione.

I partecipanti potranno passeggiare su una colata lavica, attorniati da un paesaggio quasi lunare: un percorso che non presenta particolari difficoltà e si presenta quindi adatto anche agli escursionisti meno esperti. Un viaggio nella natura e nella storia che porterà i visitatori anche attraverso una strettoia sulle cui pareti sono evidenti le pomici dell’eruzione del 79 d.C., quella che determinò la sepoltura delle antiche città di Pompei, Ercolano ed Oplonti.

L’AEC ha messo a disposizione una mappa per permettere anche ai meno esperti del territorio ai piedi del Vesuvio di raggiungere il punto d’incontro:

VISUALIZZA LA MAPPA PER RAGGIUNGERE IL PUNTO D’INCONTRO

Suggerimento importante per chi vorrà partecipare è quello di venire muniti di borracce, scarpe comode e k-way.

Aperitivo mozzafiato sul Fiume di Lava

Non solo storia e natura, ma anche un momento di relax su uno dei panorami più belli: la vista del Golfo di Napoli dalle pendici del Vesuvio sarà la cornice ideale nella quale godersi un “aperitivo sostenibile” con un buon bicchiere di vino tra le mani, immersi nella natura.

Il contributo di partecipazione per i non iscritti all’AEC è di 7 euro: i partecipanti potranno saldare in contanti al momento della partenza oppure tramite Paypal seguendo questo link. Per altre informazioni è possibile rivolgersi direttamente all’AEC attraverso le loro pagine social.