Reggia Express, torna il viaggio nella storia: da Napoli a Caserta su un treno anni ’30

Sabato 16 settembre torna l’appuntamento con il Reggia Express, il treno storico che partirà dalla stazione di Napoli Centrale per raggiungere la Reggia di Caserta, regalando ai passeggeri un vero e proprio viaggio all’indietro nel tempo.

Reggia Express: da Napoli aCaserta a bordo di un treno storico

L’iniziativa è promossa da ACaMIR (Agenzia Campana Mobilità Infrastrutture e Reti) e Fondazione FS Italiane per favorire la riscoperta delle bellezze del territorio attraverso il turismo ferroviario. Con Reggia Express sarà possibile spostarsi da Napoli a Caserta e viceversa, con due meravigliose corse.

Adulti e bambini potranno salire a bordo di un treno d’epoca, composto da vetture Centoporte degli anni ’30 e Corbellini degli anni ’50. In circa 30 minuti di corsa ci si troverà catapultati nella storia, passando dal ventunesimo secolo al 1752. Si arriverà poi alla stazione di Caserta, proprio di fronte al viale d’ingresso della magnifica Reggia.

I possessori del titolo di viaggio di andata e ritorno, Napoli-Caserta e Casertta-Napoli, potranno usufruire di un biglietto scontato per visitare il Complesso Vanvitelliano. Con un ticket di soli 11 euro potranno ammirare gli Appartamenti Reali, il Parco Reale e il Giardino Inglese.

I titoli di viaggio per il treno Reggia Express sono in vendita nelle biglietterie e self service di stazione, agenzie di viaggio abilitate e sito ufficiale di Trenitalia. I biglietti per l’accesso al Museo sono in vendita sulla piattaforma TicketOne e sul posto, presso la biglietteria situata in piazza Carlo di Borbone. Tutte le informazioni sul viaggio in treno sono disponibili sui canali informativi di Trenitalia.

RIEPILOGO INFO

Cosa: Reggia Express, viaggio da Napoli alla Reggia di Caserta in treno storico;

Quando: sabato 16 settembre 2023;

Dove: Dalla stazione di Napoli Centrale alla Reggia di Caserta.