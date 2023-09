Parte Sensazioni al Crepuscolo, la rassegna di eventi gratis che per due weekend (23 e 24 settembre, 30 settembre e 1 ottobre) animerà la spiaggia del Lido comunale di Bagnoli tra degustazioni e concerti, preceduti dall’inaugurazione dei nuovi campi sportivi realizzati.

Eventi gratis in spiaggia al Lido Comunale di Bagnoli: i concerti

Si tratta di quattro speciali serate, che avranno luogo sabato 23 e domenica 24 settembre per poi ritornare sabato 30 settembre e domenica 1 ottobre, dalle 17:30 alle 19, organizzate e finanziate dal Servizio Cultura al Lido comunale di Bagnoli, riaperto dopo anni di chiusura lo scorso giugno.

La grande spiaggia attrezzata, e ad accesso libero per i cittadini, ad agosto si è munita anche di ombrelloni messi a disposizione dei bagnanti gratuitamente, grazie ai finanziamenti per il Welfare. Adesso sarà arricchita con i nuovi campi di beach volley, donati dall’associazione GIFFAS che opera sul territorio con i ragazzi fragili, che saranno inaugurati nella giornata del 22 settembre.

Il giorno successivo partirà Sensazioni al Crepuscolo, la kermesse che rientra nel progetto Napoli Città della Musica, organizzata da Ravello Creative L.A.B in collaborazione con A.I.S. – Associazione Italiana Sommelier Campania e Napoli e Vigne Metropolitane.

Si susseguiranno quattro appuntamenti ad ingresso libero (fino ad esaurimento posti) con l’obiettivo di sperimentare nuovi percorsi che combinano la valorizzazione della bellezza dei luoghi con la musica e i prodotti del territorio. Ciascun evento sarà caratterizzato da degustazioni di vini delle Vigne Metropolitane e momenti musicali.

Il 23 settembre si esibirà il gruppo ‘A Frasca con un vortice ritmico tra la Tarantella de Li Marri, le tammurriate, le fronne e i canti a figliola. Nel secondo appuntamento (24 settembre) ci sarà Marina Bruno in Partenoplay con omaggi a Raffaele Viviani, Libero Bovio, Edoardo Nicolardi, Pino Daniele e tanti altri, con un sound altalena tra bossanova, swing e bolero.

Il secondo weekend di Sensazioni al crepuscolo inizia con gli Ars Nova – tra musiche della tradizione campana, pizziche pugliesi, serenate siciliane e tarantelle pugliesi – e termina con Les Passants, collettivo di giovani musicisti del Conservatorio San Pietro a Majella che spazieranno dalla tradizione jazz all’allegra malinconia del Sud, senza trascurare la musica tradizionale.

“Continua a mietere risultati l’impegno dell’amministrazione Manfredi per Bagnoli, nel senso del policentrismo e della valorizzazione dell’intero territorio cittadino. Dopo la riapertura dell’Auditorium Porta del Parco, la restituzione dell’area esterna dell’Auditorium, la rassegna Napolifonika, accendiamo i riflettori su un altro spazio pubblico restituito alla cittadinanza e ricco di potenziale” – ha commentato Sergio Locoratolo, coordinatore delle politiche culturali del Comune di Napoli.

“Lavoreremo per convogliare anche in quest’area le migliori risorse del territorio, perché i cittadini la sentano propria e perché la nostra comunità, attraverso il sostegno concreto e tangibile delle istituzioni, sia in grado di valorizzare al meglio le risorse che la natura e la storia ci hanno donato”.