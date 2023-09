Il Calendario delle Spose, evento gratis al tramonto vista mare: stand e 500 euro in palio

Tornano gli eventi dedicati al mondo dei matrimoni e della moda targati Il Calendario delle Spose che lancia il nono dei venti fashion wedding show in programma per il 2023: l’appuntamento è a Villa Taurinus il 19 settembre alle ore 19 per una speciale wedding night con tante nuove idee e sconti per le coppie di futuri sposi. Anche stavolta l’ingresso è gratis.

Il Calendario delle Spose a Villa Taurinus il 19 settembre

Come sempre, ad annunciare la nuova data del celebre format è Luigi Aprea, giovane imprenditore napoletano, laureato in Ingegneria Gestionale, nonché fondatore dell’evento e titolare dell’azienda MILLIMETRICA che ne detiene i diritti.

“Villa Taurinus è casa del calendario delle spose, il quinto anno di fila, ennesimo successo annunciato anche nel giorno di San Gennaro” – ha detto Aprea, dichiarandosi particolarmente soddisfatto di questa nuova tappa nella splendida location di Pozzuoli.

Per le coppie di futuri sposi, Villa Taurinus riserverà un’accoglienza con formula free food & drink con finger food. Nel corso dell’evento, dalle 19 alle 23, i presenti avranno la possibilità di visionare i prodotti e i servizi offerti dagli espositori di settore che riserveranno loro importanti promozioni per il grande giorno.

In sfilata ci saranno l’atelier sposa Iaquino di Nicola Laezza e Arold & Arold per lo sposo. Tra gli altri professionisti presenti al fashion show: Ciak si trucca, Donna In, Paco Clienti fotografo, Montesarchio Motorsport, Wedding Express; Love Bike Bar, Adrenalina, Ladro di Ombre, High Drum Music, Adrien Agency, Giulio Tortora, Atellana Tours, Beautyful line, Stellarea, La Torronata.

Durante la serata sarà possibile individuare alcune delle 12 future spose per il Calendario 2024. Le 12 fortunate riceveranno un buono di 500 euro da impiegare per il loro viaggio di nozze e non solo. I 20 Wedding Fashion Show gratuiti per le coppie di futuri sposi durante il 2023 sono riportati sul sito ufficiale dell’evento.