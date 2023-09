Giornata dei Bambini al Museo Ferroviario di Pietrarsa: ingresso gratis per i più piccoli

‍Domenica 24 settembre, al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa si terrà la giornata dedicata ai bambini, un evento dedicato ai più piccoli che potranno ammirare le bellezze del sito partecipando ad una serie di iniziative ludiche e spettacoli.

Giornata dei bambini al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa

La grande festa dedicata ai bambini partirà alle 9:30. Tantissimi sono i laboratori e le attività in programma per i più piccoli che arricchiranno la visita ai padiglioni storici. Per partecipare alle attività non è necessaria la prenotazione e sarà possibile prenderne parte fino a esaurimento posti.

Per l’occasione è previsto l’ingresso gratis per i bambini fino ai 14 anni non compiuti, accompagnati da un adulto (per ogni adulto pagante potranno accedere due minori di 14 anni).

Di seguito il programma completo della giornata.

COSTRUISCI IL TUO TRENINO IN FELTRO

Ore 10:30 – 12:00 – 15:30 – 16:30;

Rivolto ai bambini dai 5 ai 13 anni.

CRUCITRENO

Ore 15:30;

Dedicato ai piccoli visitatori dagli 8 ai 13 anni.

️‍PIETRARSART: TROVA L’INDIZIO

Ore 17:00;

Per bambini dai 6 ai 13 anni.

PIETRARSART: DISEGNA IL TUO TRENO

Ore 15:30;

Dedicato ai bambini dai 6 ai 12 anni.

ALLA SCOPERTA DELLA MUSICA ATTRAVERSO LE SUE EMOZIONI

Ore 10:00 – 11:00– 12:00 – 13:00;

Rivolto ai bambini dai 4 ai 13 anni.

LA BOTTEGA DI MANGIAFUOCO

Ore 10:30 laboratorio con spettacolo a seguire alle ore 12:00;

Ore 15:30 laboratorio con spettacolo a seguire alle ore 16:30;

Per bambini dai 4 ai 13 anni.

COSTRUISCI IL TUO BADGE

Ore 11:00 – 12:00 – 13:00 – 15:30 – 16:30;

Dedicato ai piccoli dai 6 ai 13 anni.

CACCIA AL TESORO CON LA REGINA

Ore 11:00 – 12:30 – 15:30 – 17:00;

Per bambini dai 6 ai 13 anni.

LE API E IL CICLO DELLA VITA

Ore 10:30 – 12:00 – 15:00 – 16:30;

Riservato ai piccoli visitatori dai 5 ai 13 anni.

Per tutte le informazioni aggiuntive: museopietrarsa@fondazionefs.it, 081 472003. Per maggiori dettagli su orari e tariffe è possibile consultare l’apposita sezione del sito ufficiale.

RIEPILOGO INFO

Cosa: Giornata dei Bambini;

Dove: Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, via Pietrarsa, Napoli;

Quando: domenica 24 settembre 2023;

Info: museopietrarsa@fondazionefs.it, 081 472 003, pagina Facebook Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa.