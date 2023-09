Notte Rosa 2023 tra musica, Villaggio Caraibico, sconti in negozi e locali: il programma

Il 23 settembre 2023 torna la Notte Rosa a Caserta, uno degli eventi più attesi, giunto alla quarta edizione, che animerà le vie del centro storico tra balli, musica, luci, spettacoli e tanto shopping, con sconti dedicati in negozi e locali. L’iniziativa, ideata e diretta da Cristian Franchi, è organizzata dall’Associazione Crea Grandi Eventi.

Notte Rosa 2023 a Caserta: musica, spettacoli e sconti nei negozi

La grande festa coinvolgerà quattro principali luoghi del centro casertano: corso Trieste, piazza Duomo, largo San Sebastiano e piazza Margherita. Si parte alle ore 20 di sabato 23 settembre con l’illuminazione che colorerà di rosa la città. In caso di avverse condizioni meteo, la manifestazione sarà rinviata al 7 ottobre.

Ad aprire la serata Ilaria Trapani, Cristian Franchi e lo speaker Antonio De Rosa che daranno il via ufficialmente alla kermesse tra musica itinerante, sax, violino, guitar show e tante esibizioni musicali. Dalle 21 piazza Duomo si trasformerà in un vero e proprio Villaggio Danzante caraibico con animazione, balli e costumi.

Alla stessa ora in corso Trieste, a pochi passi dalla Reggia di Caserta, prenderà vita il Tribute Band Micheal Bublè con Sergio Carlino e alle 22:30 seguirà quello dedicato a Claudio Baglioni con Clab Band. Nel frattempo, in corso Trieste, risuonerà la musica dei Fratelli Cortese Band, seguita dal Tribute Band Pino Daniele con Salvatore Mazzella e JAMmONE New Band, mentre poco distante si terranno il Dream Motel 883 Tribute e lo show degli Armònia Pop Rock Band.

Alle 21:30 ai Giardini del Corso ci sarà l’omaggio musicale ai Negramaro mentre in Largo San Sebastiano una band darà spazio ai più grandi successi di Ligabue. In zona ex Banco di Napoli, alle 22.30, si terrà lo spettacolo The Adams Family.

Non mancheranno altri imperdibili momenti di intrattenimento con Renatorinozero, la danzatrice orientale Emy, la Jam Session Sax e dj-set live. Per il gran finale tutti potranno illuminare di rosa i propri smartphone scaricando l’App Pink Light.

Per tutta la serata negozi e ristoranti resteranno aperti e riserveranno speciali sconti, dal 15% al 20%, per chi acquisterà i loro prodotti. La lista completa degli esercenti che parteciperanno alla Notte Rosa è presente sul sito ufficiale dell’evento.