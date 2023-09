Le fiabe più belle in scena all’Orto Botanico di Napoli: tra personaggi, animali e magia

Torna Fiabe d’Autunno, la rassegna di spettacoli dedicati alle storie più amate dai bambini che andranno in scena nello splendido scenario dell‘Orto Botanico di Napoli, con un ricco cartellone di appuntamenti in programma fino al 19 novembre 2023.

All’Orto Botanico di Napoli fiabe in scena: il programma spettacoli

La XXVIII edizione della kermesse, realizzata dall’associazione I Teatrini, dedicata alla produzione e promozione del teatro per l’infanzia e le nuove generazioni, con il contributo della Regione Campania, proietterà ancora una volta adulti e bambini nel mondo delle fiabe, regalando agli spettatori un’esperienza magica, da vivere con tutta la famiglia.

Dopo il primo spettacolo, Artù e Merlino, la prossima fiaba ad andare in scena sarà Nello specchio di Biancaneve, dei fratelli Grimm, con i personaggi della storia che popoleranno i giardini dell’Orto Botanico nelle giornate del 30 settembre, 1, 7 e 8 ottobre alle ore 11:00.

Seguirà l’appuntamento con Senza Gatto nè stivali, la storia del celebre e simpatico felino di Perrault, previsto per il 14, 15, 21 e 22 ottobre, sempre alle ore 11:00. Il 28 e 29 ottobre, 4 e 5 novembre, sarà rappresentato Nel Regno di Oz, con numeri di pozioni e magia pronti a sorprendere soprattutto i più piccoli. Infine, l’11, 12, 18 e 19 novembre, c’è il Popolo del Bosco di Giovanna Facciolo.

Per partecipare agli eventi è obbligatoria la prenotazione al numero 327 0795871. Gli spettacolo sono riservati ad un massimo di 20 bambini. Il biglietto d’ingresso ha un costo di 8 euro sia per i minori che per gli adulti che li accompagnano. In caso di previsioni meteo avverse, come già successo con i primi appuntamenti, gli spettacoli saranno annullati. Per maggiori informazioni è possibile consultare i social o il sito de I Teatrini oppure telefonare al numero 081 0330619.

