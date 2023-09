Concerti e spettacoli gratis a Napoli, da Tony Esposito a Paolo Caiazzo: il programma

Dopo il grande successo dello scorso anno a Napoli torna Extra Moenia, la rassegna di concerti e spettacoli gratis per tutti che, per la sua seconda edizione, lancia un programma fatto di eventi unici, arricchiti dalla presenza di cantanti e ospiti d’eccezione.

Extra Moenia, spettacoli e concerti gratis a Napoli: il programma

Extra Moenia – Il centro esploso è la kermesse di spettacoli e concerti curata dall’associazione Domenico Scarlatti nell’ambito del progetto Affabulazione, espressioni della Napoli Policentrica, promosso dal Comune di Napoli e finanziato dal Fondo Nazionale per lo Spettacolo del Ministero della Cultura.

In totale il cartellone si compone di 6 spettacoli, un convegno e 5 laboratori artistici (teatrale, musicale, liuteria, danza popolare, tamburi a cornice) che si svolgeranno, a titolo gratuito, sul territorio della VII Municipalità di Napoli comprendente Miano, Secondigliano, San Pietro a Patierno. Per prendere parte agli spettacoli, ai concerti e ai laboratori bisogna prenotarsi sul sito ufficiale dell’evento.

Si parte domenica 1 ottobre alle 20:30 con il concerto Canti Migranti in piazza Guarino a San Pietro a Patierno con TrioTarantea, Tony Esposito, Cosimo Alberti e PeppOh. Il 7 ottobre alle 19 è in programma La presa di Torino presso la Biblioteca Comunale Guido Dorso, un testo scritto da Maurizio De Giovanni con Peppe Servillo e Cristiano Califano alla chitarra. Il 14 ottobre alle 19 spazio alla comicità di Terroni si nasce, di e con Paolo Caiazzo, alla Masseria Luce e Museo Contadino di San Pietro a Patierno.

Tre gli appuntamenti per la giornata del 21 ottobre: alle 17 il convegno Il tempo e la grazia, dedicato alla figura del filosofo Aldo Masullo, alla Biblioteca comunale Guido Dorso; alle 19 alla Chiesa dei Santi Cosma e Damiano, a Secondigliano, andrà in scena Il Postino della Favola, spettacolo dedicato al maestro Roberto De Simone; alle 19 presso la Chiesa dell’Immacolata a Capodichino si terrà il concerto Ventris Tui con il mezzosoprano Raffaella Ambrosino, Patrizio Rispo voce recitante e l’Orchestra da camera di Napoli diretta da Enzo Amato.

A chiudere la rassegna, il 28 ottobre ancora alla Biblioteca comunale Guido Dorso, il musicista e autore Carlo Faiello con Le danze di Dioniso, uno spettacolo di danza e musica popolare con l’Ensemble vocale e strumentale Santa Chiara.

I laboratori si svolgeranno presso la Masseria Luce una volta a settimana, ogni sabato del mese di ottobre, rispettivamente nei giorni 7, 14, 21, 28 dalle ore 15 alle 17 e saranno condotti da: l’attore Cosimo Alberti (laboratorio teatrale); il mezzosoprano Raffaella Ambrosino per il canto, Eleonora Amato per gli archi, Stefano Innamorati per il pianoforte e le tastiere (laboratorio musicale); maestri liutai Salvatore e Pasquale Mancino della bottega Anema e Corde di Napoli (laboratorio di liuteria); docente Raffaela Vacca (laboratorio Danze popolari); il musicista Emidio Ausiello (laboratorio tamburo a cornice).