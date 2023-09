A Napoli torna il Festival dei Libri: stand, ospiti e ingresso gratis al Palazzo Reale

Dal 5 all’8 ottobre al Palazzo Reale di Napoli si terrà il Campania Libri Festival, l’evento dedicato al mondo della lettura, ad ingresso gratis, giunto alla sua seconda edizione con un programma ricco di incontri ed ospiti d’eccezione.

Festival dei Libri a Napoli: programma e come partecipare

Quest’anno il Campania Libri Festival è dedicato alla figura di Italo Calvino e alla dottrina della leggerezza, in occasione del centenario della sua nascita. Anche la seconda edizione della rassegna gratuita dedicata a lettori, editori e appassionati del mondo dei libri, prevede incontri con autori nazionali ed internazionali, personaggi del mondo dell’arte, del cinema e dello spettacolo.

Non mancheranno laboratori e dibattiti, incontri sulla poesia e sul romanzo giallo, oltre ad un ciclo di appuntamenti dedicati al confronto tra parola e immagine del mondo dell’audiovisivo. Il tutto all’interno di una location d’eccezione: l Palazzo Reale di Napoli.

Nei cortili storici del gioiello partenopeo, situato in piazza del Plebiscito, verranno allestiti gli stand delle case editrici e gli spazi che ospiteranno gli incontri della rassegna. Per tutta la durata della manifestazione l’ingresso al Palazzo Reale di Napoli sarà gratuito ma soltanto per chi si sarà registrato ad almeno uno degli eventi del Campania Libri Festival. Le prenotazioni saranno aperte a partire dal 28 settembre 2023.

Per consultare il programma completo dell’evento, la lista degli espositori e dei laboratori in programma, è possibile collegarsi al sito ufficiale del Festival.

RIEPILOGO INFO

Cosa: Campania Libri Festival;

Quando: dal 5 all’8 ottobre 2023;

Dove: Palazzo Reale di Napoli;

Info e prenotazioni: sito ufficiale del Campania Libri Festival.