Concerti gratuiti di Enzo Gragnaniello e James Senese all’interno dell’Anfiteatro Romano di Avella. Un’iniziativa nell’ambito dell’edizione 2023 di Campania By Night, il programma di aperture serali dei siti culturali campani proposto dalla Scabec, la società della Regione Campania. Sabato 30 settembre alle ore 20 i due live show gratuiti degli artisti napoletani, mentre a partire dalle 18.30 al via la degustazione di prodotti tipici all’interno dell’area archeologica.

Enzo Gragnaniello e James Senese in concerto nell’Anfiteatro Romano di Avella

Sabato 30 settembre, alle ore 20.00, il programma di visite guidate, passeggiate notturne, aperture straordinarie ed eventi all’aperto riprende il suo cammino itinerante con l’esibizione alternata di due tra gli artisti più apprezzati del panorama musicale contemporaneo; a partire dalle ore 18.30, invece, sarà possibile prendere parte a una degustazione di prodotti tipici all’interno dell’area archeologica avellinese che rappresenta il primo nucleo del Parco Archeologico dell’antica Abella e che racchiude l’unico monumento oggi visitabile della città romana.

L’anfiteatro all’interno del quale si terranno le due esibizioni è una struttura che risale al I sec. a.C. e che sorge nel settore sud-orientale della città antica, in un’area precedentemente già occupata da strutture abitative del periodo sannitico. La struttura, in opera reticolata, fu costruita a ridosso delle mura di cinta della città e sostenuta, nel settore Sud-Occidentale, da sostruzioni destinate a reggere la media e summa cavea, quest’ultima non conservata.

Due stelle della musica napoletana in una location d’eccezione

All’interno della location d’eccezione si alterneranno sul palco due stelle del panorama artistico campano: Enzo Gragnianiello, la cui musica è un mix di culture e di suoni di tutto il mondo, dal fado portoghese al rock, dalle sonorità etniche alle melodie partenopee, e James Senese, sassofonista di fama mondiale che da oltre cinquant’anni occupa una posizione di rilievo nel panorama musicale internazionale grazie a un inconfondibile stile che non ha mai accettato compromessi.

L’evento è programmato e finanziato dalla Regione Campania attraverso Scabec S.p.A. – Società Campana Beni Culturali, con Fondi POC (Programma operativo Complementare) 2014-2020, organizzato in collaborazione con il Comune di Avella e l’Area Archeologica dell’Anfiteatro Romano nell’ambito di Campania by Night. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento posti.