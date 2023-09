A Napoli arriva Le Cirque, tra acrobati e clown: lo show con i migliori artisti del mondo

Le Cirque Top Performers, la più importante compagnia circense moderna arriva a Napoli, debuttando al Teatro Bellini di Napoli dal 29 dicembre 2023 al 7 gennaio 2024. Uno show spettacolare, senza animali che coinvolgerà un cast d’eccezione a livello internazionale.

Le Cirque Top Performers a Napoli: artisti, biglietti e prezzi

La più grande compagnia d’Europa di circo contemporaneo allieterà il pubblico con evoluzioni acrobatiche e atletiche da togliere il fiato, regalando emozioni uniche a grandi e piccini. Sul palco si alterneranno i migliori artisti provenienti dal Cirque du Soleil e le stelle mondiali del circo contemporaneo.

Tra numeri aerei e da terra, vere e proprie eccellenze delle arti circensi sorprenderanno il pubblico ad ogni singolo numero, regalando uno spettacolo elettrizzante, imprevedibile ed emozionante. Per oltre una settimana, il Christmas Tour della compagnia farà tappa a Napoli con equilibristi, acrobati, clown, contorsionisti, giocolieri, cantanti, musicisti, ballerini e tanti altri atleti.

Un inno all’arte e alla spettacolarità che evita l’esibizionismo di animali veri per dare spazio al talento e all’innovazione, dando vita ad uno show unico che, ad ogni tappa italiana e mondiale, continua a registrare il sold out, conquistando oltre 50 mila spettatori, calcando i palchi più prestigiosi, collezionando un successo di pubblico e di critica dietro l’altro.

La prevendita dei biglietti è già partita. Collegandosi al sito di TicketOne è possibile acquistare direttamente online il proprio ticket per la data scelta. Ad ogni postazione corrisponde un costo diverso: si parte dai 40 euro per il terzo settore ai 58 euro del secondo settore fino agli 80 euro del primo settore. Per i bambini dai 3 ai 10 anni sono previste le seguenti riduzioni: 35 euro per il terzo settore, 46 per il secondo settore e 67 per il terzo settore.

“TILT è stata la nostra seconda creatura e oggi continua a collezionare incredibili successi di pubblico a qualsiasi latitudine. Non abbiamo fissato un punto di arrivo. Ogni data del Christmas Tour 2023/2024 di TILT sarà più spettacolare di quella precedente, per emozionare e meravigliare di nuovo il nostro amato pubblico“ – queste le parole di Gianpiero Garelli, founder, creator e guide di Le Cirque Top Performers.

“Faremo tappa per la prima volta in assoluto della storia di Le Cirque Top Performers, nelle città di Assisi, Roma, Pescara, Bari, Catania e Napoli. Il cast internazionale di TILT è composto da 29 artisti provenienti da Francia, Spagna, Italia e Ucraina. Siamo pronti a sorprendere e incantare le platee di fronte alle quali ci esibiremo con uno show imperdibile. Un atto unico di circa un’ora e trenta minuti impossibile da dimenticare”.