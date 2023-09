Al porto di Napoli arriva la Nave Fantasma: l’attrazione da brividi per adulti e bambini

Il mese di ottobre è ormai alle porte e a Napoli già fervono i preparativi per una festa di Halloween indimenticabile: è in arrivo nel porto partenopeo la grande Nave Fantasma, pronta a regalare a grandi e piccini emozioni intense ed esperienze da brividi. Si tratta di uno degli eventi targati Ma dove vivono i Cartoni? di Aurora Manuele.

Nave Fantasma al porto di Napoli: l’evento da brividi ad Halloween

L’appuntamento è previsto per lunedì 30 ottobre 2023, al Molo Luise di Mergellina, per una memorabile Halloween Experience, dedicata a tutta la famiglia. Nel porto partenopeo salperà una nave senza equipaggio: tutti i passeggeri sono scomparsi ma i fuochi delle cucine e le lampade ad olio saranno ancora accesi.

Chi salirà a bordo del veliero, però, si immergerà in un mondo intriso di misteri, storie da scoprire e tanta adrenalina: si narra, infatti, nei diari di bordo, che la notte di Halloween l’equipaggio fantasma ritorni sulla nave e soltanto i più coraggiosi riusciranno a risolvere l’enigma.

Nel corso della giornata si susseguiranno tre spettacoli. Si parte alle ore 17:30 con il primo ingresso, seguito da un secondo turno alle 19:00. Entrambi prevedono l’accesso per gli adulti e per i bambini dai 5 ai 12 anni. Infine, alle 21:00 l’esperienza sarà aperta soltanto agli over 12, dedicando loro un percorso ancor più spaventoso.

Nel corso della serata sarà possibile consumare anche la cena a bordo della nave. Il biglietto ha un costo di 20 euro che sale a 30 con pasto incluso. I tickets sono già sono in vendita sullo shop Ma dove vivono i cartoni, basta consultare il sito ufficiale, i canali social della compagnia, il canale Telegram o contattare su Whatsapp al numero 327 254 0679 per qualsiasi informazione. I posti sono limitati.

RIEPILOGO INFO

Cosa: La Nave Fantasma;

Quando: 30 ottobre 2023;

Dove: Porto di Napoli, Molo Luise – Mergellina.