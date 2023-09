A Napoli c’è la Festa del Prosciutto Crudo: 4 giorni di degustazioni gratis per tutti

Dall’8 all’11 ottobre il celebre road show del prosciutto crudo Aria di San Daniele farà tappa a Napoli dando inizio ad una grande festa che toccherà alcune principali location partenopee. Si tratta di uno degli eventi organizzati dal Consorzio del Prosciutto di San Daniele.

A Napoli arriva la Festa del Prosciutto Crudo: degustazioni gratis

La manifestazione, giunta alla sua sesta edizione, porta in giro per le principali città d’Italia l’eccellenza DOP, replicando lo storico evento che ormai da oltre 35 anni si tiene a San Daniele del Friuli, patria del Prosciutto di Sn Daniele.

Per 4 giorni cittadini e turisti potranno immergersi in un vero e proprio regno di sapori, degustando non solo questo prelibato prodotto, ma entrando letteralmente nel vivo della cultura e delle tradizioni di San Daniele del Friuli.

Nel corso dell’evento i partecipanti avranno l’opportunità di consumare fette di prosciutto tagliate dai maestri prosciuttai friulani, sia con la macchina che con il coltello, strumenti maneggiati abilmente dagli esperti per esaltare al massimo l’inconfondibile sapore del prosciutto.

Si parte l’8 ottobre alle 11:30 con la prima tappa al Ba-Bar House. Il 9 ottobre alle 19 sarà la volta del Ba-Bar La Nova Central. Il 10 ottobre alle 19 Aria di San Daniele si sposta al Caffè Letterario Intra Moenia. L’ultimo appuntamento è previsto l’11 ottobre alle 19 al Miranapoli.

I posti sono limitati, pertanto è gradita la prenotazione. Per gli ospiti di bar e locali sopra indicati la degustazione di prosciutto San Daniele è gratuita. Per maggiori informazioni è possibile consultare i canali social o il sito ufficiale dell’evento.