Tra classiche e ripiene, c’è la Festa delle Zeppole: 2 giorni di dolci, panini e pizze

Torna il consueto appuntamento con la Festa della Zeppola di Montoro, in provincia di Avellino, uno degli eventi gastronomici più attesi in Campania, che si terrà dal 30 settembre al 1° ottobre 2023 presso il Parco del Sole, nella frazione di Sant’Eustachio.

Torna la Festa della Zeppola di Montoro: tra dolci e specialità

Si susseguiranno 2 giorni interamente dedicati all’antica tradizione culinaria montorese, incentrata sulla preparazione delle zeppole, un dolce composto da impasto molle, come quello dei bignè, a cui viene conferita la forma di una ciambellina che poi viene fritta o cotta al forno. Per guarnirla, infine, si utilizza una spolverata di zucchero a velo e tanta crema pasticciera, con un ciuffo di quella al cioccolato.

Nel corso dell’evento sarà possibile perdersi tra i vari stand ed assaporare le buonissime zeppole in tutte le loro varianti: da quelle classiche a quelle con Nutella o crema, fritte o al forno, senza tralasciare quelle senza glutine ma ugualmente gustose.

In entrambe le serate non solo saranno sfornate zeppole calde ma anche tante altre prelibatezze per concedersi, prima del dolce, un gustoso pasto tra pizze farcite e cotte a legna, panini alla brace con salsiccia e vari condimenti come funghi porcini, melanzane o patatine. Non mancheranno, naturalmente, bibite e vino locale.

Un vero e proprio regno dei sapori che accoglierà i visitatori regalando loro due serate all’insegna del gusto, dell’allegria e del divertimento, con tanta buona musica per grandi e piccini.

RIEPILOGO INFO

Cosa: Festa della Zeppola di Montoro;

Quando: 30 settembre e 1 ottobre 2023;

Dove: Parco del Sole, Sant’Eustachio di Montoro (in provincia di Avellino);

Contatti: 331 256 4618 – 348 602 5612 – dbrservicesrl@gmail.com.